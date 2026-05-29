「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片

夏天蚊患令人困扰，一款来自江苏的创新黑科技产品近日在海外引发抢购热潮。这款名为「Photon Matrix」的便携式激光灭蚊设备，犹如将一套微型「防空系统」搬入家中。该产品在海外众筹平台Indiegogo上，原本只打算筹集2万美元，最终却狂揽逾250万美元（约1,950万港元），全球订单突破3000部。

雷达结合AI视觉

据内媒报道，这款被海外网民惊叹为「中国黑科技」的灭蚊神器，由「常州光之矩智能科技有限公司」研发。其核心原理是利用激光雷达每秒高达5万次扫描空间，结合毫米波雷达及AI视觉技术主动寻找目标。

一旦AI演算法判定目标为蚊子，系统会在极短的0.003秒内发射高能脉冲激光，瞬间击穿蚊子的翅膀使其坠落。据研发团队表示，设备的有效覆盖范围达6米，识别准确率超过95%，每秒最高可连续击落30只以上的蚊子。

遇人或宠物即自动关闭

产品创始人王川透露，研发意念源于个人对蚊患的烦恼。团队自2022年起耗时近三年，攻克了毫米级目标识别及多感测器融合等技术难题，期间更每月亲自饲养数百只蚊子作实弹测试。针对公众最关注的安全问题，设备内置安全机制，当检测到人体或宠物靠近时，激光会即时自动关闭，确保绝对安全。

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售价逾五千港元仍抢手

这款产品预售价为648美元（约5,050港元），初期众筹反应平平。转捩点发生在去年6月，王川将一段在河边实战「激光打蚊子」的短片上载至TikTok。情况犹如电影《星球大战》画面，极具视觉冲击，影片一夜间录得逾7000万次播放，并获全球自媒体疯狂转发，庞大流量随即转化为爆发式订单。

光之矩科技表示，目前公司已申请逾23项专利，首批4000部产品正加紧生产，预计今年夏天可交付予全球用户。团队未来更计划将此核心技术应用至农业除虫及仓储防护等更广泛的领域。

