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世界杯2026｜河南女超市买牙膏赢门票 网民起哄出价¥50万求割爱

奇闻趣事
更新时间：07:30 2026-05-28 HKT
发布时间：07:30 2026-05-28 HKT

近日，一名河南女子带孩子去超市买牙膏时，幸运抽中世界杯「1/16决赛」门票，吸引网友开价50万（人民币，下同）求购。超市工作人员回应称，门票是真的，由牙膏品牌方提供，仅此一份。

单笔消费满128元中特等奖

2026年国际足联世界杯将于6月12日至7月20日在美国、加拿大与墨西哥三国联合举办，这是世界杯历史上首次由三国共同办赛。周一（5月25日），当事女子在网上发视频称，此前在河南南阳某超市买牙膏后参与抽奖，意外抽中了特等奖，奖品是「7月3日世界杯门票一张」。

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由于无法亲赴现场观赛，她希望能将这张票转给真正想去看球的球迷。相关视频获得几十万浏览量，有网友留言鼓励她不要错过这段难得的经历，有人开出高达10万至50万不等的高价求购。不过，也有网友冷静指出，这张票只是1/16决赛，并非总决赛，门票实际价值不会太贵，「但也能值好几万」。

网民估值几万元

超市工作人员介绍，本次抽奖活动是当地开元广场于5月23日至5月24日举办的周年庆活动，在广场任意门店单笔消费满128元即可参与，特等奖世界杯门票仅此一份，由牙膏品牌方提供。

工作人员强调称，中奖者需线上认证后领取门票，转卖属于个人行为。至于门票是否实名、能否转卖，广场方面并不清楚，提醒有意收票者注意辨别，避免被骗。

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