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反人类设计︱桂林酒店无边泳池零围栏 累拿行李司机直接走入水︱有片

奇闻趣事
更新时间：17:00 2026-05-23 HKT
发布时间：17:00 2026-05-23 HKT

广西桂林日前发生罕见意外，有酒店专车司机为旅客提行李期间，疑未发现前方有无边泳池，直接步行入水，相关影片在网上热传，有网民笑问司机「以为自己懂水上漂？」

据网上流传的闭路电视影片，21日早上，广西桂林阳朔一间酒店，一名男子左右手分别提著两个行李箱，从酒店室内走向户外。

网民斥泳池设计太不合理

男子疑因分神或未留意前面有一个无边泳池，一直前行，结果直接走入泳池内，男子落水后迅即站在池内，将两个行李箱放到池边，似未有受伤。多名举著雨伞的女性游客，闻声出来到泳池边了解情况。

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据荔枝新闻报道，涉事酒店工作人员表示，落水的男子是专车司机，当时疑因匆忙为客人拿行李，未有留意路况而落水。

该酒店人员指，泳池水深1.3米，与路面也有一定高度差，四周也贴有警告标识，但承认无围栏。至于落水司机并无受伤。

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网民对落水司机纷表同情，「水池子设计有问题，这要是小孩掉进去死翘翘了」、「他掉进去之前我也没看出来是泳池」、「最起码立个警示牌吧，非得出事闹出官司来」、「如果是我，怕也会摔，设计太不合理了」、「谁想的，在大门口设定的一个游泳池」、「不好意思我没忍住还是笑了」。

 

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