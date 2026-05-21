哈尔滨猫爬架起火险酿巨灾 肇祸鱼缸反成救星

猫奴为了「主子」住得舒适，玩得开心，往往添置不少猫家私和玩具。黑龙江有猫主人，在家中放置大型猫爬架，早前离奇起火，把木地板也烧烂，幸好爬架上的鱼缸被烧穿后，缸中水淋熄火种，免了烧全家灾祸。有网民指，猫爬架自动起火，也是因鱼缸引起。

保安通知家中失火

黑龙江哈尔滨网民李先生日前发帖，指其家中的老人十分爱猫，其中一件猫用品，是大型的猫爬架，供「主子」玩耍解闷。

相关新闻：暴力解压︱供任意拉址、灌水、㓥肚 「娜塔莎」娃娃被批宣传手法不良

事发当日是下午约2时许，离家才1小时的李先生，收到屋苑保安通知家中起火，于是他便立即赶回无人的家，开门果然浓烟满布，但烧毁的窗边猫爬架却已经灭火。

从李先生分享的照片可见，该个猫爬架底座、立柱尽数被烧毁，就连下方的木地板都被高温烤得融化变形，房间里还残留著浓浓的烟雾痕迹，看得出来刚刚经历过一场火灾。

料鱼缸聚光引燃

《潇湘晨报》报道，李先生解释，起火当日哈尔滨天气晴朗，阳光格外充足，放在窗边的猫爬架上，用来装水养鱼的透明太空舱，刚好形成凸透镜聚光效果，导致猛烈阳光聚焦，产生高温，将猫爬架引燃。

李先生指，幸好高温燃烧下，鱼缸也被烧裂，舱内的养鱼水顺势流出，将火种淋熄，火灾才没有扩大。不过，缸中金鱼只有3条幸存，另一条已跌落地上被烤熟。

事后，李先生已叮嘱家里老人，改掉这类危险的居家摆放习惯，还重新买了全新的猫抓板。

网民留言指，「鱼：你是说我在水里会死于一场火灾」、「比柯南难猜」、「中世纪女巫玩儿水晶球都知道拿布盖一下」、「猫在床上抽烟了？」、「三条水煮鱼和一条烤鱼」、「好危险，我家猫爬架也是放阳台」。