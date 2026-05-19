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餐厅女食客乱掟筷子 插穿对座男眼镜奇迹毫发无损

奇闻趣事
更新时间：17:00 2026-05-19 HKT
发布时间：17:00 2026-05-19 HKT

河南省平顶山市周一（18日）发生一宗惊险意外。一名女子在食肆用膳期间，随手将木筷子扔在桌上，筷子竟高速反弹并直插对座男子的眼部。万幸该名男子佩戴的眼镜发挥「挡灾」作用，镜片被戳穿却未有碎裂，男子奇迹地毫发无损。

女食客乱掟筷子，反弹直插对座男眼镜，镜片戳穿奇迹毫发无损。
女食客乱掟筷子，反弹直插对座男眼镜，镜片戳穿奇迹毫发无损。
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女食客乱掟筷子，反弹直插对座男眼镜，镜片戳穿奇迹毫发无损。
女食客乱掟筷子，反弹直插对座男眼镜，镜片戳穿奇迹毫发无损。
女食客乱掟筷子，反弹直插对座男眼镜，镜片戳穿奇迹毫发无损。

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事发于当日一场饭局尾声。当事人宗先生忆述，当时坐在对面的女性朋友随手将一根木筷子扔落桌面，未料筷子接触桌面后瞬间弹起，且速度极快、轨迹精准，犹如暗器般直飞向其面部。

幸好宗先生当时佩戴了硬度足够的眼镜，有效阻挡了筷子的冲击力。事后相片可见，其镜片被戳出一个清晰的小洞，但未有产生碎渣飞溅，成功护住眼球。宗先生事后直呼惊险，并于周二（19日）花费60元人民币更换新镜片。

有医疗专家借此提醒大众，用餐时切勿打闹嬉戏，看似普通的餐具若操作不当亦可成为危险物品。当局呼吁，若不幸发生尖锐物品刺入身体重要部位的意外，切勿擅自拔出异物（因异物可暂作「临时塞子」阻止血液大量流出），以免引发大出血或二次感染，应立即保持冷静、固定异物并尽快求医处理。

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