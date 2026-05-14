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「放生」奶茶｜贵州女河边骑呢祈福 网民嘲：下次倒火锅底料？｜有片

奇闻趣事
更新时间：07:30 2026-05-14 HKT
发布时间：07:30 2026-05-14 HKT

近日，内地再涌现令人啼笑皆非的「放生」奇景。贵州贵阳市一名女子，被拍到在河滨公园南明河畔，将多杯奶茶倾倒入河中，并宣称此举为「放生」行为。事件曝光后引起网民哗然。当地水务管理局随后回应，指有关行为毫无民俗根据且污染河道，目前已联合警方寻找涉事女子，拟对其进行教育处理。

当局指无此习俗

综合《羊城晚报》及《大风新闻》等内媒报道，日前，有网民于社交平台发布一段短片，显示一名身穿白衣红裤的女子，在贵阳市河滨公园南明河畔，不断从脚边的多个胶袋中拿出塑胶杯，将疑似奶茶的液体悉数倾倒入河中。发布者更配文标注为「有点意思哈，放生奶茶」，场面荒诞。

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大批网民对此感到大惑不解，批评其行为破坏水质，甚至有人嘲讽道：「之前有人放生矿泉水，今次放生奶茶，下次会否有人去放生火锅底料？」

针对此事，贵阳市南明区水务管理局于周三（13日）证实已接获相关反映。工作人员明确指出，当地并无所谓「放生奶茶」等民间习俗，水务部门对此不予认可亦不提倡。当局强调，该女子的行为已对河道造成污染，目前正联同警方追寻该名涉事女子，后续将对其进行教育及提醒。

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奇葩「放生」：矿泉水到鱼豆腐

翻查资料，内地近年屡屡发生各种偏离常理的奇葩放生事件，被放生的对象早已超越传统的生物范畴，画风愈发诡异。

在非生物方面，2020年8月曾有长者在船上「放生牛奶」，一边将纸盒奶挤入河中一边念经「超度」。其后于2022年及2023年间，广东及山东青岛等地亦先后出现群众在河边及水库「放生矿泉水」的闹剧。2023年8月，广东东莞更有两名女子在江边，将大量独立包装的「鱼豆腐」剪开包装后丢入江中，当地水务局当时推测为附近居民因信仰而作出的放生行为。

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