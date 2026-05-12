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清华女硕士智力测验仅得25分 33岁始知「自闭」兼患「ADHD」

奇闻趣事
更新时间：11:48 2026-05-12 HKT
发布时间：11:48 2026-05-12 HKT

清华大学有女硕士，在接受智力测试时仅考获25分，介于「中等智力」与「中下智力」临界值。被成绩吓坏的当事人，事后发现患有专注力不足及过度活跃症（ADHD）及自闭症谱系障碍（ASD）。

难以接受自己濒临「弱智」

据《潇湘晨报》报道，女网民「@是一颗努力的豆子」10日发文，分享她接受智力测试的故事。她指，2022年入读清华硕士课程的当月，因长期眩晕求诊，找不到病理原因后，获转介到精神科评估。

该女网民指，在评估当日接受大量心理量表与测验，精神状态极差下，再做「里坟氏标准推理测验」（Raven Test）。最终测验结果显示，她的智力百分等级为25，在三级与四级的临界区间。其中三级为25%至75%，属中等智力；四级则为5%至25%，代表智力水平中下。

面对「弱智」成绩，女网民当时受到极大打击，即时向医生询问「这是不是代表我是弱智？」医生则回应：「也不完全是这样。」

该女网民指，自小被认为逻辑力强、理科表现优秀。虽然硕士攻读的是社会学，但本身具理科背景，目前投身AI领域创业，因此对于测验结果感到相当不可思议。

之后，她再接受多种智力相关测验，分数也普遍不高。直到经过筛查量表，才发现33岁的自己同时有ADHD与ASD特征。

她表示，虽然在学业、工作与创业过程中并未遭遇重大困难，但「明明生活功能正常，却被测出智力中下」，让她开始重新思考人类对自我状态的认知是否真的客观。

 

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