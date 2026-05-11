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杨柳絮大爆发︱京哈高速现「白色风暴」 能见度不足1米似灾难片︱有片

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更新时间：15:07 2026-05-11 HKT
发布时间：15:07 2026-05-11 HKT

河北、北京等地，近日出现「白色风暴」，导致京哈高速公路，漫天飘著杨柳雌树的飞絮，能见度不足1米，景像如灾难片。

早年大规模栽种绿化城市

近日有多名网民分享拍摄于京哈高速公路或周边地区的影片，显示受杨絮爆发影响，现场出现遮天白色飞絮的情况，形同浓雾，驾驶者能见度急降至不足1米，需要慢速，开雾灯及示廓灯，保持足够车距，以防意外，有车上乘客或网民指，大规模的飞絮爆发，画面如同灾难电影。飞絮造成的「白雪风暴」一度成为热搜。

网民纷纷惊呼留言，「隔著萤幕都觉得自己鼻炎犯了」、「简直就是杨絮灾难片」、「每年五月，杨絮都是北方司机的噩梦」、「这谁要是丢个烟头！可毁了」、「如果有火源会不会爆燃」、「这东西真的很烦人」。

据内媒报道，北方每年4月便进入「飞絮季」，杨柳雌株种子及其附著的绒毛，在春季授粉后，雌树结出果实，成熟裂开，绒毛便带著种子随风飘散。由于飞絮易燃，民众遇上这种「白色风暴」要特别小心火种。

内地北方城市，早年大力栽种快速生长和具强大遮荫能力的杨柳树，以绿化环境及减低沙尘暴影响，却导致飞絮爆发的副作用，现时各地政府也在加快以不会飘絮的杨柳雄株、嫁接、喷洒抑花药物等科学手段，逐步减少飞絮总量，来取代「简单粗暴」式砍伐。

 

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