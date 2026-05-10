奇案解密︱陕西兽夫为娶小三逼怀孕8月正室堕胎 杀妻后布局车祸假象

4月28日，中国裁判文书网披露的一宗于2017年，陕西省揭发一件令人发指的杀妻案。已婚男子景某某为迎娶婚外情人，不仅诬陷妻子刘某出轨迫对方离婚，甚至多次设局杀害怀有身孕的妻子，种种图谋失败后，在车上亲手将怀孕8个月的妻子活活捂死，并伪造成车祸现场，企图脱避罪责。

据内媒指，被告人景某某，1990年出生，陕西清涧县人，已婚。婚内出轨。为与第三者结婚，竟不顾妻子怀有身孕，2017年起多次强迫其堕胎及离婚，但遭到妻子与双方家人坚决反对。

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抹黑陷害妻子无果

眼见「和平离婚」无望，景某某萌生杀机，精心策划谋杀原配，手段极残忍。 他首先试图设局构陷妻子，伪造妻子婚外情证据。被告先注册多个微信号与妻子聊天，更于2017年11月找来男性友人到家闹事，企图抹黑其名誉。同年12月11日，他趁深夜潜入室内蓄意破坏天然气管道，企图制造气体中毒的「意外」，杀死妻子。所幸奸计失败遂，被妻子及岳父发现后及时关闭管道。

搜资料再次谋杀

景某某「暗杀」妻子失败后，非但没有悬崖勒马，反而上网查阅大量关于「窒息致死」、「孕妇车祸致死」等犯罪资料，精心策划更为歹毒的谋杀手段。



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最终在两日之后，即2017年12月13日，景某某利用驾车回榆林的机会，在途中以妻子出轨为由吵架停车。于清涧县石咀驿某路边残忍地用手捂压怀有身孕妻子的口鼻，导致妻子当场窒息死亡，而腹中的胎儿亦一同殒命。

犯案后，景某某为逃避法律制裁，蓄意将车开入西侧排水沟，伪造交通肇事的假现场，妄图掩盖其杀人真相。其岳父认为女儿的死因可疑，于12月19日报案。同月30日，景某涉嫌交通肇事罪被捕，承审法院详细审理了全案证据，最终认定其故意杀人罪名成立，于2020年6月9日被执行死刑。