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吉林超市时髦大妈零元购 一查竟是7旬老翁扮女人︱有片

奇闻趣事
更新时间：11:25 2026-04-13 HKT
发布时间：11:25 2026-04-13 HKT

吉林日前有超市发现一名装扮时髦的大妈，行为古怪，异似零元购。警方到场后，成功在其大衣下搜出多件未付款商品外，更发现疑犯原来是一名年约70岁的易服老翁。

认贪吃零食易服作案

据延边广播电视台报道，日前吉林图们市一间超市，发现有一名戴黑色口罩、短头发、化浓妆及穿黑色外套的时髦大妈，在货架前行迹可疑，于是在闭路电视不断留意对方，发现大妈拿起的货品会神秘消失，疑似盗窃。

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超市方面，于是待大妈准备离开时，截停对方并报警。警员抵达时，大妈一直否认有盗窃，但在盘问及警方要求搜身下，终在大妈的外套下，搜出多件总价约60多元人民币的货品。

民警仔细观察及盘查后，发现疑犯是男扮女装。经调查，7旬男疑犯声称之前经过零食的货架时，心生贪念，于是扮成女人作案。疑犯目前因涉嫌盗窃被行政拘留。

网民对案件啧啧称奇，「老翁是谁家的爹娘啊」、「图们都出这么个人才」、「两三万的小城，出名了，儿女怎么想」、「偷东西要花成本了，这假发.化妆品.女士衣服.鞋……」、「配件挺全，nainai都有」、「这是人才呀   他必火」、「专门配设计的衣服」。

 

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