奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？

2008年9月20日，一个寻常的星期六夜晚，深圳龙岗区龙东村的「舞王俱乐部」内音乐震耳、人声鼎沸。近千名年轻人在此寻欢作乐，谁也没料到，一场突如其来的冲天大火，会将这个「娱乐天堂」瞬间变为人间炼狱，最终夺走44条人命，其中包括5名香港人，并造成近90人受伤。这宗惨剧不仅仅是意外，因为当中涉及无牌经营、监管缺失、官商勾结等人为因素，是人祸引发的灾难。

舞台烟火酿灾观众误为特效

事发当晚约11时，俱乐部三楼的舞台正上演一出「警察抓贼」的趣剧。一名演员手持道具枪朝天花板发射烟火，火花点燃了天花板上易燃的吸音海绵。起初，台下观众以为是表演特效，甚至为逼真的效果拍手叫好。台上演员及工作人员意识到出事，却未有第一时间疏散人群，反而试图用灭火筒自行扑救，惟灭火筒早已过期失效。

短短数分钟，火势在大厅迅速蔓延，廉价而易燃的装修物料，包括墙身及天花板的大量隔音发泡胶，成为了「催命符」。这些物料燃烧时产生大量有毒浓烟，加上全场突然断电，陷入一片漆黑，恐慌情绪彻底引爆。

窗户密封唯一窄路挤死人

「真的着火了！」意识到危险的数百人，本能地涌向唯一的出口。然而，通往三楼出口的是一条仅约十米长的狭窄通道。在求生的本能驱使下，人叠人、人踩人，通道瞬间被堵塞，呼救声、哭喊声此起彼落。混乱中，无数鞋履、个人物品散落一地，见证著当时的绝望。

更致命的是，俱乐部为求隔音，竟将大部分窗户用隔音板及发泡胶完全封死，断绝了另一条逃生路线。消防员到场后，需破窗并架起云梯，才能从窗口救出部分被困者。大部分遇难者并非被烧死，而是因吸入有毒气体窒息，倒在离出口仅咫尺之遥的路上。

无牌经营一年 官员前夫作「保护伞」

调查揭露，「舞王俱乐部」自2007年9月开业，一直属于无营业执照、无文化经营许可证、无消防验收合格证的「三无」场所，非法经营长达一年零十二天。期间，因噪音及安全问题，附近居民投诉不断，消防部门亦曾发出整改令，但俱乐部负责人王静均置若罔闻。

王静之所以如此有恃无恐，全因其前夫、时任深圳海关缉私警的张伟充当「保护伞」。张伟利用其曾于龙岗公安分局任职的人脉关系，多次为俱乐部「摆平」各部门的检查。这张由公职人员编织的保护网，令「舞王」得以在法规之外猖狂经营，直至惨剧发生。

事后，王静与张伟等人更试图销毁及藏匿公司会计凭证，企图掩盖罪证，但最终难逃法网。

60官员被追责 揭发2亿贪腐案

这场大火烧出了人命，也烧出了内地官场的严重贪腐问题。国务院成立专案组彻查，最终有60名公职人员因失职、渎职被追究责任，包括给予深圳副市长、公安局长李铭和龙岗区区长张备等党纪、政纪处分。

其中，时任龙岗区公安分局副局长陈旭明，更被揭发家中藏有千万现金，个人资产高达2亿元人民币，其官职亦是花费2000万元买来，被判有期徒刑11年，另有多名官员因玩忽职守罪、受贿罪等罪名被判刑。

俱乐部经营者王静与前夫张伟，最终因重大责任事故罪、非法经营罪等，分别被判处有期徒刑14年6个月，并没收450万及250万个人财产。其他涉案人士亦被判处不同刑期。

火灾发生后，深圳随即展开「全市安全隐患百日大排查、大整治行动」。市委、市政府不仅针对此次特大事故进行彻查、整治，还针对干部队伍的思想作风和工作作风展开专项整治。

5港遇难者家属获赔逾百万

而五名18至40岁的香港死者（分别是蔡伟达、廖本源、卢家亮、梁振贤及卢志华），事发时部分人与朋友在舞王俱乐部为蔡伟达庆祝18岁生辰。事后当地政府官员与家属达成赔偿协定，双方拒绝透露金额，不过接近官方消息称，每名香港死者的赔偿额超过一百万元人民币。