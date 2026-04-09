Benz陪葬︱辽宁土豪「活埋」百万新车 车牌仲要4个「8」︱有片

辽宁有多段影片流出，显示有土豪办丧事时，将一辆全身的Benz S450L，市价约110万人民币起的房车「活埋」，作为亲人的陪葬品，而且这辆新陪葬车，还配有「8888」靓车牌，被网民指是最牛陪葬。

市价超过110万人民币

网络9日晚间起，流出多条IP在辽宁的影片，显示当地有人在办白事，将一辆配有「8888」靓车牌的Benz黑色房车作为陪葬品。

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房车绑有一条红色长彩带，被挖泥机缓缓吊入一个墓碑旁的大土坑，然后再覆盖上泥土。

另一条影片则见到，疑是办白事的家属，在帐篷内向正在吃「英雄饭」的客人致谢，餐桌上可见有大龙虾。

影片在网上不断升温获转发，引起许多网民讨论，「坐标发我晚上去给挖了」、「这叫侮辱奔驰」、「不烧不好使」、「太土豪了吧」、「真孝子」、「太作死了」、「像这种风气应制止」、「烧几个车队不好吗？司机秘书也给配上」、「应该查一下腐败」、「会不会连夜被人挖走」。

据网上资料指，奔驰S450L目前在内地市场叫价约在110至逾130万人民币。