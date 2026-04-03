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拼豆︱的士司机挂售女儿手作爆红 网民争冀遇上「幸福计程车」

奇闻趣事
更新时间：07:30 2026-04-03 HKT
发布时间：07:30 2026-04-03 HKT

 哈尔滨有的士司机将女儿亲手制作的拼豆产品，挂在车内寄售，意外变成网络热话，司机笑言女儿产品卖得好价钱，收入曾试过较车费更高，当地网民则不断分享成功坐上该部拼头的士，认为可感受到司机父女满满幸福感。

「不满」女儿卖手作收入胜车费

黑龙江哈尔滨日前有网民分享凌晨喝酒后，坐上一辆挂满拼豆手作的的士影片，意外在网上爆红，5日间已获24.3万点赞、9.8万转发、逾7500条留言。

据片主指，上了的士后，发现在座位前，挂满了不同大小款式的拼豆手作，按大小或图案，由4元至19元人民币不等。

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车程中，司机不断自豪的分享，指所有拼豆也是他闺女DIY，许多乘客也赞赏，说女儿的拼豆做得精致可爱。

片主又指，从司机分享女儿制作拼豆的细节，可以知道他十分疼爱女儿，「这玩意一般人玩不了」、「我做这玩意容易掀桌子」、「熨轻了不行，熨大劲了又变一摊水」、「现在（女儿）做熟练了，也要半小时到40分钟做一个」、「蓝苺可难了，做了4个小时」，可见司机虽然没有女儿手巧，做不了拼豆，但也花了很多时间，陪伴和支持女儿DIY。

司机又笑言，自己也记不清拼豆的图案，只能卖一个拍一张照给女儿，让她知道卖了哪些款，「挣来的钱，都会转回给女儿」。

他又骄傲地分享，帮女儿在车内展销拼豆，「有一天我都崩溃了，打车车费才10元，买我姑娘拼豆93块钱」。

网民劲赞司机爱锡女儿

从片主及网民留言可知，这辆「拼豆计程车」在哈尔滨颇有名气，许多人也表示希望坐到这辆的士，选购拼豆手作外，更喜欢感受这名司机与女儿因拼豆而洋溢的亲子幸福感。

网民也指，「我也买了好多个！叔叔超级自豪地介绝是他女儿做的」、「好萌的父女啊」、「滔滔不绝的满是一个父母的骄傲，真好」、「师傅一家不仅认可而且参与并且骄傲，这样的家庭，父母孩子都很幸福」、「半夜如果遇到这种计程车，害怕担心直接少一半，因为知道司机肯定有一个可爱的女儿」、「好幸福 师傅聊到女儿好健谈」。

拼豆（Perler Beads/Fuse Beads）是内地流行的一种像素风格DIY手作，用塑胶小豆在模板制作不同图案，再透过熨斗热熔黏合定型。

 

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