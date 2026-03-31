Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

煲仔饭公主︱广东爸拍2年煮食片无人睇 改播萌囡即爆红单条播放2100万次︱有片

奇闻趣事
更新时间：07:30 2026-03-31 HKT
发布时间：07:30 2026-03-31 HKT

广东有食肆老板2年来不断发烹煮煲仔饭短片，但无人问津，3月初时突然「出卖」女儿，分享萌娃4岁庆生影片却意外爆红，播放量冲破2100万次，粉丝狂飙，更有人「恐吓」老板「再放煲仔饭片便弄（对付）你」，令他哭笑不得。

煮饭片转发、留言仅个位数

广东揭阳周田镇黄记煲仔饭店的老板黄泽鑫，过去2年持续将制作煲仔饭的过程，拍成短片分享，但反应未如理想，大部份的转发和留言只有个位数。

相关新闻：杀羊计划｜上海抹茶店奇招吸海外客 TikTok爆红反向洗板小红书

3月8日，黄泽鑫将女儿生日会的短片放到平台，原本只想是寻常的生活纪录，却意外在网上爆红，播放量极速增长已破2100万次，转发14.4万次，留言4.2万条，点赞87.3万。

网民封为「煲仔饭公主」

在得意女儿的带挈下，黄泽鑫账号的粉丝也暴增至超过15.3万。网民更封黄的萌囡做「煲仔饭公主」。

黄泽鑫直言想不明白随手一发女儿的短片，会这样受欢迎，更透露有网民留言「再发煲仔饭片便找人弄你」，又有人抱怨他可以忍到女儿4岁才公开发片，指黄是「忍者」。黄泽鑫指，网友的留言也是善意像朋友开玩笑一样。

相关新闻：打卡新招︱女生橘子洲拍「旱地拔葱」运镜爆红 绝美视觉掀风潮︱有片

对于女儿在网上爆红，黄泽鑫归功女儿遗传到妈妈更多，「毕竟自己的长相，咱自己心里有点数啊」。

有网民也番黄泽鑫老婆的抖音，发现也是一名标准索人妻，难怪「煲仔饭公主」如此得意可爱。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
施明离世享年74岁 儿子李泳豪遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
施明离世享年74岁 儿子李泳豪遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
影视圈
7小时前
青马大桥的士疑坏车停慢线挨巴士撞 司机乘客不治 巴士车长涉危驾被捕
突发
8小时前
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
饮食
16小时前
龙运表示，已即时暂停涉事车长驾驶职务 配合警方调查原因。
青马大桥2死车祸｜龙运：已即时暂停涉事车长驾驶职务 配合警方调查原因
突发
6小时前
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
社会
18小时前
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
饮食
19小时前
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：每天只吃一餐仍居高不下
00:39
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：希望大家不要再骂我︱有片
即时中国
14小时前
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
影视圈
18小时前
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
饮食
13小时前
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色 惹性病兼被呃7万 佗前男友BB遭报复？
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色  惹性病兼被呃7万  佗前男友BB遭报复？
影视圈
9小时前