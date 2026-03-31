煲仔饭公主︱广东爸拍2年煮食片无人睇 改播萌囡即爆红单条播放2100万次︱有片

广东有食肆老板2年来不断发烹煮煲仔饭短片，但无人问津，3月初时突然「出卖」女儿，分享萌娃4岁庆生影片却意外爆红，播放量冲破2100万次，粉丝狂飙，更有人「恐吓」老板「再放煲仔饭片便弄（对付）你」，令他哭笑不得。

煮饭片转发、留言仅个位数

广东揭阳周田镇黄记煲仔饭店的老板黄泽鑫，过去2年持续将制作煲仔饭的过程，拍成短片分享，但反应未如理想，大部份的转发和留言只有个位数。

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3月8日，黄泽鑫将女儿生日会的短片放到平台，原本只想是寻常的生活纪录，却意外在网上爆红，播放量极速增长已破2100万次，转发14.4万次，留言4.2万条，点赞87.3万。

网民封为「煲仔饭公主」

在得意女儿的带挈下，黄泽鑫账号的粉丝也暴增至超过15.3万。网民更封黄的萌囡做「煲仔饭公主」。

黄泽鑫直言想不明白随手一发女儿的短片，会这样受欢迎，更透露有网民留言「再发煲仔饭片便找人弄你」，又有人抱怨他可以忍到女儿4岁才公开发片，指黄是「忍者」。黄泽鑫指，网友的留言也是善意像朋友开玩笑一样。

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对于女儿在网上爆红，黄泽鑫归功女儿遗传到妈妈更多，「毕竟自己的长相，咱自己心里有点数啊」。

有网民也番黄泽鑫老婆的抖音，发现也是一名标准索人妻，难怪「煲仔饭公主」如此得意可爱。