河北秦皇岛罕现带状海市蜃楼 「有船有屋」持续近1小时︱有片

河北秦皇岛阿那亚黄金海岸日前出现罕有的带状海市蜃楼奇观，有目击者指，海市蜃楼有各种房屋、圆柱、大船移动，相当壮观，时间更持续近1小时之久。

据「极目新闻」报道，在秦皇岛阿那亚黄金海岸经营民宿的马先生表示，28日下午2时20分许于海边拍摄时，发现远处平线附近出现模糊影像。随后影像逐渐清晰，呈现整齐的横条状，从视线中地平线的左边延伸至右边。

他表示，海市蜃楼的画面宛如由积木搭成的火车，内部有不同种类的房屋和支撑的大圆柱，前方还有大船在移动、漂浮。肉眼看过去色彩缤纷，景像相当壮观。

游客赵先生当日得知有海市蜃楼，随即前往拍摄了数段影片。他说：「这个影像特别远，也特别小，跟网上其他海市蜃楼不一样」。根据赵先生的记录，海市蜃楼现像持续了至少1小时。

据悉，海市蜃楼是由光的折射和全反射引起的自然光学现象。其本质是远处物体反射的光线在穿过垂直方向密度不同的大气层时发生弯曲，最终在人眼中形成虚像。