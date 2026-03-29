奇案解密︱深圳布吉魔鬼情侣杀12求职女 为10部手机割面碎尸毁证

在繁华都市的阴暗角落，人性的泯灭足以酿成最骇人听闻的悲剧。2003年，一宗震惊全国的「深圳布吉12名求职少女连环被杀碎尸案」，揭发了一对被外界称为「魔鬼情侣」的男女，仅为劫取10部手机等微不足道的财物，竟以极端残酷的手段，将12名青春正茂的求职少女诱杀并肢解。案件的血腥细节，至今仍令人不寒而栗。

单身携手机女应聘者成目标

案中主犯为时年43岁的湖南男子马勇，及其年仅20岁的四川籍同居女友段智群。法院审理查明，二人自2003年5月至10月间，于深圳市龙岗区布吉镇一间名为「森鑫源」的职业介绍所附近，假冒招聘公司代表，并专门锁定单独求职、缺乏社会经验的年轻女子为目标。

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二人以提供高薪厚职为诱饵，先后将12名女事主骗至其位于布吉大坪路的出租屋内。当受害人俯身细看所谓的求职资料时，马勇便从后方突袭，以扼颈方式将其杀害。行凶后，二人会将尸体拖入洗手间，以菜刀、斧头等工具进行肢解。

烧发剥皮抛碎尸

为防止尸体身份被辨认，二人手法极其凶残。据传，他们会先用火烧掉死者的毛发，再用剪刀或利刃将死者面部毁损，甚至完全剥除。随后，尸块被分装于多个黑色胶袋，再被分别抛弃于布吉农批市场及布吉河一带的荒野，企图毁尸灭迹。

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这宗连环命案始于2003年5月26日，19岁的湖北少女张婷在父亲陪同下到涉案职介所求职，被凶徒以「到工厂视察」为由带走后，从此人间蒸发。其后数月，龙岗公安分局陆续接获十多宗类似的少女失踪报告，引起当局高度关注。

经过缜密侦查，深圳警方于同年10月12日及23日，先后将马勇及段智群拘捕归案，并在其出租屋内搜获大批属于不同受害人的证件、衣物、手袋以及斧头、菜刀等作案工具。铁证如山，二人最初曾谎称将受害人拐卖至香港，最终在盘问下承认了抢劫杀人的全部罪行。

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杀第11人只抢得一把雨伞

据二人供称，其作案动机仅为「求财」。然而，在长达五个月的连环杀戮中，他们总共仅劫得10部手机及少量财物，其中第11次犯案甚至只抢得一把雨伞。为如此微小的利益而犯下滔天大罪，其冷血及对生命的漠视，实在令人发指。

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案件于2003年11月25日在深圳市中级人民法院低调开审，庭审过程未对外公开。据当时参与旁听的人士透露，女被告段智群在庭上曾低声哭泣，并辩称自己是受马勇胁迫犯案。然而，法庭最终认定二人罪行，于同年11月27日作出一审宣判，以抢劫罪判处马勇、段智群死刑，剥夺政治权利终身。二人不服上诉，其后被广东省高级人民法院驳回，维持原判，并依法核准死刑。