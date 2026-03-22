奇案解密︱《我们不是什么》原型武汉巴士大爆炸 同性恋人厌世自尽全车陪葬

香港导演邱礼涛编导新作《我们不是什么》将于4月在香港上映，这部作品近日掀起热话，故事原型也引发热搜—电影中同志殉情的真实惨剧，发生在1998年的武汉。



1998年2月14日情人节，平日已熙熙攘攘的湖北武汉黄鹤楼一带显得特别热闹。当天上午10时8分突然传来一声巨响，整片区域地动山摇。由于春节刚过，坊间还以为是烟花爆炸。人们吓了一跳，有恰巧路过的司机好奇远望，却发现挡风玻璃上突然多了什么东西，定睛一看竟是条腿，还有路人被震跌在地，正要站起来，慌乱中摸到一些黏糊糊的东西⋯⋯

警方抵达现场，发现是一辆即将开上长江大桥的巴士发生爆炸，现场一片狼藉。有人被当场炸碎，有人被困在车上活活烧死，还有一些幸存者，被巨大的气浪推出车外，躺在地上奄奄一息。那辆车牌号为鄂 A63538的巴士被烧得只剩框架，车里到处都是受害者身体的碎片。种种迹象表明，这不是一宗简单的安全事故，而是有人引爆炸药，可能是恐怖袭击。

得悉发生了重大事件， 武汉市公安局专家倾巢而出。当时 人称「刑侦八虎」的天团直接出动了半团，包括痕迹物证专家乌国庆； 痕迹鉴定专家崔道植； 爆炸分析专家高光斗与指纹识别专家许利民。查案第一件事是将现场零散的人体碎块复原成完整的遇难者遗体，100人的现场搜索小组找到尸体残肢、碎块214块，经过足足2天的努力点算出16人。

警方走访附近群众，得知司机和售票员做事规矩，当天车上也没有发现可疑物品，推测爆炸物由某位乘客中途带上车，但除此以外没其他进展。调查人员想到扩大搜索面积，结果在距现场西南方31米处和东北方26米再发现一些碎块，经辨认属于「第10号」和「第11号」两位遇难乘客。

「第10号、11号」可疑乘客

在诸多伤亡者中，这两位身体受损尤其严重，胸部以下直接炸碎，残肢炸飞到两个截然相反的方向，说明他们是爆炸中心。高光斗确认爆炸物是硝铵炸药，这是一种相对稳定的炸药，一般的小磕小碰无法引爆，需要雷管和引信。经过反复测量与计算，他确认爆炸中心应该在公交车左侧倒数第二排。

根据幸存者的证词，警方拼凑出两个可疑人物的样子。其中一个男子是农民工的模样，提著一个大编织袋，看来装了甚么重物，神色慌张且坐立不安。同行的是一个白净长发男子，像个一看就是个有文化的人。两人气质南辕北辙，看起来却十分亲密。

警方很快就确认了绝大多数遇难者身份，唯独「第10号」、「第11号」身份成谜，唯一线索是现场一张身份证残片，主人名叫「汤喜林」，江西省九江市武宁县人。警方带著这个名字查找，终于在硚口区一间旅馆中找到他的登记信息，与一个名叫「齐杏献」的男子同居。

然而，再进一步调查，却发现「汤喜林」和「齐杏献」还活着，只是身分被盗用。汤几年前遗失了身份证，齐的证件则借了给一名叫「曹军」的同事。他对曹军的形容，正符合上述书生气质的神秘乘客。最终，调查人员确认两具遗体， 缺右手的男尸是江西瑞昌市的民工曹军，缺双手的是与曹军一起打工的同乡邹昌力。

两个厌世的人相遇

曹军家境贫寒，多年在外打工赚钱，性格比较孤僻，由于生活窘迫，打工也不赚钱，产生了轻生的念头。他曾经写下这样的句子：「有一天我会在美丽的地方，结束我并不美丽的人生。」

而邹昌力也同样家庭窘迫，经济拮据。由于家中拿不出彩礼，父母迫他去当「上门女婿」。他十分抗拒这种安排，却又无力跟父母抗衡。一次酩酊大醉之后，他曾跟未婚妻坦言：「如果没有活下去的念头了，会拉着好多人一起死。火车上不去，就上汽车炸！」这话让未婚妻说不会勉强他，这婚不结就罢了。然而邹昌力父母不愿放弃，跟儿子多次争吵。

曹军和邹昌力认识后一见如故，举止相当亲密。据邹昌力的表姐说，表弟有老婆但都不回家，只跟曹军在一起。两个人吃花生一粒分两半，一根烟一起抽，还睡一个被窝。旅馆的服务员也说看过两人同床共寝。邹昌力不在家时，未婚妻和其他男人出轨，母亲发现后大骂邹昌力，说他没本事，连自己的老婆都管不了。

也许家庭矛盾的压力，成了压垮这对同性恋人的最后一根稻草，将报复社会的想法付诸实行。 由于邹昌力早年曾在钨矿打工，懂得制造炮竹的技术，他们很快就通过一些渠道弄来10公斤炸弹原料，足以将一辆大巴炸毁。

两人「踩点」后，就在1998年情人节这天登上巴士，以极其残忍的方式殉情，还带走了其余14人的生命。警方从两人在武汉的宾馆房间里找到一截引线，在曹军于武宁的寓所中搜出一个雷管，专家的推理有物证支持，全案于发生后45天告破。