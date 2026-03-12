两个「好」字︱广东夫妇生完孖女再生孖仔 医生：难过中头奖

广东有夫妻生下双胞胎女儿8年后，去年又成功诞下双胞胎儿子，凑成两个「好」字，如此纯天然连环生孖胎，连医生也指是难过中彩票头奖。

据安徽经视报道，广东韶关的黄先生表示，妻子8年前诞下双胞胎女儿，现在已读二年级。



夫妻家族也有「双胞史」

去年黄先生太太再次怀孕。他表示，当产检时，医生很平静的告诉他们是「单卵双胎」时，黄先生一下一瞬间他脑子一片空白，不是激动和开心，是难以置信。

广东有家庭，连续生了两对双胞胎成为佳话。AHTV

黄先生指，当时医生形容，像其这样连续两胎也是双胞胎，机率较中彩票头奖还低，极为罕见。

他透露，连环生孖胎，估计与自己及妻子的家族也各有亲人有「双胞胎」有关。

黄先生透露，现在两位姐姐放学后，也赶著回家，争著照顾现时7个月大的两个弟弟，减轻了母亲的压力。不过，他坦承，孖女加孖仔令家中食指浩繁，既是压力也是动力，但对自己拥有这个热闹也罕有的家还是很开心。