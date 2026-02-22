开封王婆说媒︱江苏男做公务员拥宾利等豪车？ 「单身笋盘」遭踢爆讲大话

「开封王婆」说媒活动曾于内地爆红，日前其移师到江苏连云港，不过期间却上演一场「炫富翻车」闹剧。一名男子登台相亲时，高调自称坐拥多辆豪车及房产，引发网络热议。内地「新黄河」报道，惟其言论随即遭其任职的政府单位「打脸」踢爆，指其说法与事实严重不符，已对其进行批评教育。

事缘在农历大年初四，「开封王婆」在连云港园博园举行说媒活动。网上影片显示，一名男子在台上自我介绍时，声称在机关单位上班，家中拥有宾利、保时捷等名车，「房子很多」。

事件发酵后，连云港市机关事务管理局迅速回应，证实该男子为其下属单位的「聘用人员」，并非公务员。其个人资料亦与自述有多处不符，当中包括男子实为实为40岁，而非36岁；其名下并无豪车，仅有两辆二手车；其仅有两套与他人共有的小单位。

该局强调，已对该员工进行「严肃批评教育」。

活动主办方则表示，事前已要求参加者签署诚信协议，但无权核实其资产。事发时「王婆」曾尝试制止其炫富行为，但无法强行将他赶下台。主办方已表明，该男子将不会再有机会登上舞台。这场闹剧引发了网民对此类相亲活动真实性的热议。