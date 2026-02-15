情深说话未曾讲︱郑州青年变卖前度银镯子 惊揭黄金多过银身价近$4万
河南郑州发生卖银镯子变黄金奇事。有青年变卖前度女友赠送的银镯子时，方发现「银包金」，镯子含金30克，较白银的10克重三倍，现价相差逾65倍。
店家剪开验货揭「银包金」
内媒大象新闻报道，河南郑州一间首饰回收店的负责人透露，11日有一名年轻男子，前来放售一只银镯子。
店方依照惯例，将银镯子剪开检查，以防有人鱼目混珠，把铁、铜充作纯银变卖。
负责人指，首饰师傅把年轻人的银镯子剪开后，发现纯银之下是金色金属，当时也以为是有不法分子以「银包铜」来行骗，不料，仔细检查后，发现银镯子内的竟然是黄金。
店方表示，该只银镯子总重40克，黄金便占了30克，表面的纯银只有10克重。
按发稿时香港每克黄金$1,267，以及每克银$19.4计，30克的黄金便价值3.8万多元，与等重的纯银相差了65倍价钱。
店方指，年轻人得知已被剪毁的前度赠送的定情信物，竟然是价值近4万元港币的「银包金」，起先显得难以置信，随后又变得极之落寞和伤感。据对方透露，与前度因为难抵「Long D（异地恋」考验而无奈分手。
