奇闻秘史︱民国妓女靠「淴浴」骗术赎身 富家公子中招唔敢认

民国时期的上海，既是繁华璀璨的「东方巴黎」，也是一个龙蛇混杂、充满欲望与陷阱的巨大舞台。在灯红酒绿的十里洋场，风月场所中的女性为了生存与脱离苦海，衍生出各式各样的手段，其中一种极具奇闻色彩的骗术，被行内人称为「淴浴」。

「淴浴」具双重含义

「淴浴」一词，本是老上海人对「洗澡」的俗称，一个再日常不过的词汇。然而，在民国妓女的黑话体系中，它被赋予了另一层惊心动魄的含义，指的是妓女锁定那些涉世未深、家底丰厚的富家子弟，以情爱为诱饵，上演一场「为爱从良」的戏码，让对方耗费巨资为其赎身。

一旦脱离妓院的束缚，恢复自由身，她们便会故态复萌，极尽挥霍奢靡之能事，最终让出资的「恩客」无法忍受，只得将其赶出家门。而这位「重获自由」的女子，便如同洗了个澡、换了身新衣般，重返风月场所，继续操持旧业。事实上「淴浴」，就是一场精心策划的骗局。

富家公子古某遭遇

民国时期的报纸上，此类「淴浴」事件屡见不鲜，其中一则发生在浙江青年古某身上的故事，极具代表性。古某为人忠厚，家境优渥，自小备受父母宠爱，对人情世故缺乏防备。某年春天，他途经上海，想一睹这座大都市的风采，便下榻于大新旅社。在一次朋友宴席上，他结识了安乐里的妓女翠宝。

翠宝风情万种，深谙诱惑之道，将古某迷得神魂颠倒。短短数日，古某随身携带的五百多元大洋便挥霍一空。翠宝见他出手阔绰又心思单纯，认定是条「大鱼」，于是对他展开了更猛烈的攻势。她时而梨花带雨，哭诉身世之苦；时而含情脉脉，许下山盟海誓，誓要与古某共度余生。

古某彻底陷入了翠宝编织的情网，竟真的与妓院的鸨母商讨起赎身事宜，议定价格为一千七百大洋。他匆匆赶回浙江老家，对父母谎称要在上海购置钻石戒指与红木家具，成功索得两千多块大洋。父母对这个独子向来有求必应，未曾怀疑。古某拿到钱后，火速返回上海，为翠宝赎了身，并在西门租下一处住所，作为两人爱巢。

安顿好后，他才派仆人回家向父母坦白。二老虽感意外，但考虑到家境雄厚，且只有这么一个宝贝儿子，花几千块钱为他添一房小妾也非大事，便默许了此事，甚至还派人将翠宝以礼相待地接回老家。然而，翠宝的野性很快暴露无遗。

她挥霍无度，行为放荡，在家中引发诸多事端，丑闻渐渐传开。古某对其严加管教，却引来更激烈的反抗。翠宝深知在此地难以久留，便寻得一个机会，将家中值钱的细软珠宝席卷一空，逃之夭夭。直到此刻，古某才恍然大悟，原来自己不过是翠宝用以「淴浴」上岸的一块踏板。

不敢举报有原因

为何这些富家公子中招后，大多选择忍气吞声，而不敢报官或张扬？由于为妓女散尽千金甚至被骗，是奇耻大辱，足以成为整个家族的笑柄，让当事人颜面扫地。其次，此类事件属于「一个愿打，一个愿挨」的桃色纠纷，官府往往难以介入。受害者就算报官，也需陈述自己如何被美色所迷，过程难堪。因此，多数受害的公子哥只能自认倒楣不了了之。

除了贪财，亦有妓女是为了解决燃眉之急而行「淴浴」之术。上海名妓陆品娥，貌美却性情淫荡，花钱如流水，常常债台高筑。年关将至，她欠下数千元巨债，便盘算著钓个阔少来为她「淴浴」一次，以解困境。一位来自丹徒的赵姓富商便成了她的目标。

这些发生在民国的奇闻秘史，不仅仅是桃色故事，更是那个时代社会扭曲的缩影。风尘女子用欺骗作为求生手段，固然可鄙，但其背后所反映的女性地位、社会的冷漠与人性的复杂，更值得后人深思。那些在中招后选择沉默的富家公子，他们的「唔敢认」，也成为了这场骗局得以不断上演的最终注脚。