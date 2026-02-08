奇案解密｜旅日福建姊妹花遭杀尸塞行李箧 控方：有人提议假结婚凶手感被利用

2017年7月，一对旅居日本的福建姊妹花陈宝兰（25岁）及陈宝珍（22岁）在日本遭害。凶手岩崎龙也将尸体藏进行李箱，然后弃尸深山。他自始至终否认指控，还说「只是帮女友扮失踪」，一审判监23年不满上诉，发还重审变终身监禁。



遇害两姊妹居住在横滨市，姊姊陈宝兰2016年3月从专科学校毕业后失去学生身份，当时正寻求继续留在日本；妹妹陈宝珍则在职业院校就读游戏与软件相关课程。2017年7月6日，家人朋友发现陈宝兰失联，妹妹也无故旷工，担心下报警求助。

警方搜查姊妹住处，发现没有打斗迹象。监视器画面显示，一名戴帽子及口罩的可疑男子，曾在凌晨时分多次出入姊妹住处，藏在身上的绳子还掉了下来。两姊妹入屋后再也没有出现过，男子却被拍到拖著两个行李箱离开。后来又返回公寓，再提着3、4袋垃圾袋出来。

警方很快便锁定姊妹打工的餐厅常客岩崎龙也，他除了在姊妹寓所出现，车辆曾去过神奈川县的山林地区。警方出动大批警力进行搜山，终于在7月13日深夜发现两姊妹的遗体。 其中姊姊衣衫不整、几近全裸，两尸身上都有疑似遭虐打伤痕。

称帮女友演戏「扮失踪」

岩崎龙也自始至终全盘否认犯罪，称「全都不是我干的」。他说自己与陈宝兰交往，女方为了留在日本，想出「假扮失踪」的戏码，他只是配合「帮忙装进行李箱」，交给货运业者后不知后续。辩护律师强调姊妹花被装进行李箱时健康良好，「不清楚为何尸体出现在神奈川」。

然而，根据姊妹两人被塞入行李箱的姿势，检方认为她们不可能是生前自愿进入。检方指出，岩崎龙也对姊姊有好感，频繁造访她打工的餐饮店，但女方向他提出假结婚的要求，令他觉得自己只是被利用，遂萌生杀意。他预先购入绳索、棉被压缩袋，是有预谋杀害喜欢对象及其家人，要求法院判处死刑。

法庭认为，被告勒死两姊妹，有强烈杀意，但并非特别残虐的行为，加上被告仅以死者家中的行李箱运尸，难以确认预谋，一审判囚23年。

此案被指判决有问题，后来发还重审，改判终身监禁，被告提出上诉，最终被东京高等法院驳回。