顽童玩密码锁「卡鼻」变牛魔王 消防员忍笑一钳「解锁」｜有片

奇闻趣事
更新时间：19:30 2026-01-23 HKT
发布时间：19:30 2026-01-23 HKT

在湖南怀化，一名小男孩在玩耍时，将手中的密码锁环往鼻梁上套，结果锁环「卡鼻」动弹不得，瞬间化身「牛魔王」，模样既滑稽又可怜，令人啼笑皆非。家长尝试各种方法都无法脱困，最后只好找上消防队求援。

消防员灵魂拷问

消防队员接获求助后，发现密码锁环紧紧夹住男孩的鼻翼，由于锁环材质坚硬且距离皮肤极近，任何强行拉扯都可能导致孩子面部受伤或压迫鼻腔。为了确保万无一失，消防员一边温柔安抚男童紧张的情绪，一边迅速准备好专业的破坏剪与防护装备。精准定位后，消防员用钳子夹住锁环用力一剪，「喀嚓」一声，密码锁终于断裂。

这名男童在整个剪锁救援过程中表现得相当坚强，虽然眼中泛著泪光，却全程没有哭闹。就在锁环取下、危机解除的瞬间，现场一名消防员忍不住发出了灵魂拷问：「下次还玩吗？」男童泪汪汪回应，「再也不敢了！」逗趣画面让现场严肃的气氛瞬间变得轻松。

事件登上社媒热搜。有网友调侃：「这孩子上辈子当牛的记忆还没忘？」、「这黑历史恐怕要被家长笑一辈子了！」也有人称这孩子究竟是怎么「解锁」这项特殊造型。

异物卡困如何是好？

消防单位特别提醒，孩童被环状物件卡住的案例屡见不鲜，除了密码锁，戒指、钥匙圈、甚至玩具零件都是潜在风险。家长若发现孩子不慎被异物卡困，切记保持冷静，「不要盲目强行拆卸或拉扯」，更忌讳使用尖锐工具硬撬，以免造成二次伤害。建议先安抚孩子情绪，再立即拨打救援电话寻求专业协助。

