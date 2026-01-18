影游《血薪记》火爆︱缅北电骗剧情设卖淫场所酷刑室 玩家争做「电诈之王」

内地一款聚焦「境外电诈园区生存」的互动影游《血薪记：罪恶园区》，因为紧扣时下热点，1月10日上线即登上游戏发行平台Steam热门榜，更拿下97%的超高好评率，《纽约时报》等外媒也发文关注。游戏剧情分为好人线与坏人线，玩家既可选择和同伴合力逃出魔窟，也能选择在园区争夺权力成为老大。出品商强调游戏宗旨是传递反诈信息，即使玩家登顶成为「电诈之王」，最终也难逃法网。



「影游」是指使用真人拍摄影视片段，作为主要表现形式的电子游戏，玩家通过选择剧情分支来推进故事。《血薪记：罪恶园区》由四川成都碧火互娱文化传媒有限公司出品，让玩家沉浸式感受「罪恶园区」，被称为影游版《孤注一掷》（内地反诈电影）。

相关新闻：缅甸诈骗园︱嚣张搞春晚影片疯传 贴身长裙女跳辣舞 《APT》洗脑歌舞全场亢奋 ︱有片

影游版《孤注一掷》

游戏故事开局就张力拉满：男主为赴网友之约远赴某国，与游戏女主角之一红绫首次线下约会，却不料惨遭下药迷晕，醒来已身陷电诈园区。在这里，他遇上了因找工作被骗入园的另一位女主角阿莲，一场高压环境下的生存博弈就此展开。

《血薪记》并未明确交代游戏中虚构园区的具体位置，但游戏角色说中文，还出现了缅甸文。游戏中的场景与现实里的缅北、柬埔寨诈骗园区高度相似，区内设有诈骗作业区、卖淫场所和酷刑室，还设有中式餐馆和专供中国诈骗头目居住的豪华别墅。

相关新闻：KK园区︱无业绩「猪仔」惨遭摘器官 亲历者爆料：一对肾黑市价¥80万

男主角遭落药迷晕

据「新浪电竞」报道，《血薪记》1月10日正式上线，即登陆Steam「热门游戏榜」，更是拿下97%的超高好评率，目前在中国销量排45名，成为近期小众游戏赛道的「黑马」。玩家可以扮演电骗受害者或园区头目，「但无论选择哪条捷径，作恶终将付出代价。」《血薪记》导演魏巍介绍，该游戏的核心是传递反诈意识，即便玩家选择「黑化」登顶，最终也会受到法律的制裁。

近年世界各地人员被诱拐至东南亚诈骗园区从事诈骗勾当，中国公民是最大的受害群体。中国和缅、柬、泰等国开展严打行动，缅北四大家族、KK园区等已被取缔。相关新闻引起广泛关注，聚焦诈骗园区题材的游戏也日渐增多。

相关新闻：缅甸扫荡电诈园大逃亡 黑市掀「抢人大战」

Steam获97%好评

去年7月，内地「可微游戏」推出了名为《伪装》的游戏，玩家需学习各类诈骗手法。澳洲游戏工作室Jiao Games也计划今年推出名叫《诈骗园区模拟器：地下王国》。《纽约时报》引述华盛顿游戏工作室Reality Reload创始人艾莉森·杨表示，诈骗题材游戏的涌现反映出过去两年中国游戏行业的转向——从奇幻题材变为聚焦玩家在现实社会中接触到的议题。