河南古村变「短剧村」 动物临记片酬可观狗¥600驴¥500

在河南登封，近日一个有着600年历史的古村，竟然摇身一变成了微短剧取景热门地。这里的村民人人有戏拍，个个都是「演技派」，就连鸡鸭鹅驴马都成了抢手的「临记」。据称狗一天片酬600元、驴一天500元（人民币，下同），比起一般人平均100至200元还要多。

短剧占村集体收入二成

这个隐藏在河南登封的古村落，拥有600多年的历史，青砖灰瓦错落排布，石板小巷蜿蜒穿行，处处透著古朴雅致的韵味。而如今，这里成为了短剧拍摄的热门取景地。

村口的老槐树下，往昔是老人们闲坐晒太阳、闲聊的好去处，如今已然成了临时「导演部」。村民们围坐在一起，讨论当天的拍摄计划。

如今村里家家户户都有人参与过短剧拍摄，个个都能在镜头前自然流露。村里的大爷笑称：「一开始只是觉得好玩，没想到还能赚钱。」

令人意外的是，村里的动物们也成了「明星演员」。据称有一头驴单日薪酬高达500元人民币，鸡鸭鹅等家禽也有「出场费」。这些「动物演员」无需刻意训练，牠们的生活状态就是最自然的表演。

据了解，短剧拍摄已成为该村集体经济的重要组成部分，约占村集体收入的20%。这不仅为村民带来了额外的收入，还带动了周边餐饮、住宿等相关产业的发展。

「以前年轻人都在外打工，现在不少人都回来了。」登封市大金店镇袁桥村党支部书记介绍，短剧拍摄让这个古老的村庄焕发了新生机，村民们在自家门口就能就业，还能照顾家庭。