Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奇案解密︱13岁童拒帮偷铁皮被杀 路人误当6旬妇凶手教孙未施救

奇闻趣事
更新时间：07:30 2026-01-18 HKT
发布时间：07:30 2026-01-18 HKT

云南有13岁男童，因临时拒绝协助61岁妇偷盗铁皮，被对方用衣物「焗晕」再推落河淹死，二人纠缠期间，男童一度呼救，但路人因误以为阿婆教孙而未阻止。凶手近日一审被判故意杀人罪成，判处死刑。

凶手孙与死者是同学

综合内媒报道，2025年5月11日晚，云南省腾冲市北海镇富裕村13岁男童范茂勇外出未归，家人四出找寻无果，4日后，范童尸体被发现在河中。

警方调查后，拘捕61岁女村民杨立芬。案情指，杨立芬之前曾盗窃当地一间公司的铁皮围挡，尝到甜头后，于去年5月再到现场偷铁皮，途中遇到在路边玩手机的范童，邀请男童一起偷窃。

当二人乘电动车至途中，男童「缩沙」反口，拒绝协助杨立芬作案，二人之后发生口角及纠缠，杨用衣物掩著范童的口鼻，期间有路人听见男童呼救，但被杨立芬喝斥「你别管」，路人以为是「奶奶教育孩子」，未有停下来进一步了解便离开。

范童最后被杨立芬「焗晕」后，遭对方推落河道淹死。

两家仅距1分钟步程

判决书显示，范杨两家并无积怨，杨立芬的孙子，还是死者同学。

范茂勇父亲范云龙向媒体表示：「我们两家的距离，步行也就1分钟左右。」

保山市中级人民法院近日一审判决，杨立芬犯故意杀人罪，判处死刑，被告需向受害人父母赔偿6万余元人民币。

双方对判决均不服，已经提出上诉。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
10小时前
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
00:58
渣打马拉松2026．持续更新︱市民「捕获」周润发现身10公里赛 半马男、女子冠军：香港赛道多斜坡具挑战性
社会
29分钟前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
17小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
11小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
16小时前
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
社会
19小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
2026-01-16 13:00 HKT
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万
社会
11小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
22小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
14小时前