奇案解密︱13岁童拒帮偷铁皮被杀 路人误当6旬妇凶手教孙未施救

云南有13岁男童，因临时拒绝协助61岁妇偷盗铁皮，被对方用衣物「焗晕」再推落河淹死，二人纠缠期间，男童一度呼救，但路人因误以为阿婆教孙而未阻止。凶手近日一审被判故意杀人罪成，判处死刑。

凶手孙与死者是同学

综合内媒报道，2025年5月11日晚，云南省腾冲市北海镇富裕村13岁男童范茂勇外出未归，家人四出找寻无果，4日后，范童尸体被发现在河中。

警方调查后，拘捕61岁女村民杨立芬。案情指，杨立芬之前曾盗窃当地一间公司的铁皮围挡，尝到甜头后，于去年5月再到现场偷铁皮，途中遇到在路边玩手机的范童，邀请男童一起偷窃。

当二人乘电动车至途中，男童「缩沙」反口，拒绝协助杨立芬作案，二人之后发生口角及纠缠，杨用衣物掩著范童的口鼻，期间有路人听见男童呼救，但被杨立芬喝斥「你别管」，路人以为是「奶奶教育孩子」，未有停下来进一步了解便离开。

范童最后被杨立芬「焗晕」后，遭对方推落河道淹死。

两家仅距1分钟步程

判决书显示，范杨两家并无积怨，杨立芬的孙子，还是死者同学。

范茂勇父亲范云龙向媒体表示：「我们两家的距离，步行也就1分钟左右。」

保山市中级人民法院近日一审判决，杨立芬犯故意杀人罪，判处死刑，被告需向受害人父母赔偿6万余元人民币。

双方对判决均不服，已经提出上诉。