马年｜「笑笑马」公仔变「哭哭马」 工人疏忽次货变爆红款

奇闻趣事
更新时间：17:10 2026-01-10 HKT
发布时间：17:30 2026-01-10 HKT

真是「马倒」成功了！一只因制作失误嘴部被缝反的浙江义乌制马年公仔，近日意外在内地逆袭为爆款，被追捧者称为「哭哭马」。网友们疯狂下单之下，商家反应称已紧急开了十多条生产线赶货，以应对一夜暴增的需求。

订单接到手软

综合内媒报道，浙江杭州一名网友近日意外购入了一只嘴巴被缝反的马年公仔，原本的「笑笑马」变成「哭哭马」，看起来十分委屈。网友将购买经历分享至社交平台，不料被众多网友点赞「反差萌」，哭哭马一夜之间成为「黑马」，走红全网。

网友：真是马倒成功了

据悉这款公仔高20厘米，售价25元人民币，出自义乌。义乌国际商贸城经营户张女士坦言，当时就是工人疏忽，嘴巴弄反了，没想到小马从次品逆袭成爆款，订单多到来不及生产，「开了10多条生产线吧，没办法，来不及」。

《每日经济新闻》就此评论称，哭哭马以歪嘴「丧萌」姿态，精准戳中当代职场人的情绪痛点。在滤镜泛滥、人设横行的社交媒体时代，「完美」正成为一种无形压力，这只公仔既是对职场负荷的温柔消解，也是对多元情绪的坦然接纳。

