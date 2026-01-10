马年｜「笑笑马」公仔变「哭哭马」 工人疏忽次货变爆红款
更新时间：17:10 2026-01-10 HKT
发布时间：17:30 2026-01-10 HKT
发布时间：17:30 2026-01-10 HKT
真是「马倒」成功了！一只因制作失误嘴部被缝反的浙江义乌制马年公仔，近日意外在内地逆袭为爆款，被追捧者称为「哭哭马」。网友们疯狂下单之下，商家反应称已紧急开了十多条生产线赶货，以应对一夜暴增的需求。
订单接到手软
综合内媒报道，浙江杭州一名网友近日意外购入了一只嘴巴被缝反的马年公仔，原本的「笑笑马」变成「哭哭马」，看起来十分委屈。网友将购买经历分享至社交平台，不料被众多网友点赞「反差萌」，哭哭马一夜之间成为「黑马」，走红全网。
相关新闻：义乌进出口首破7000亿 增长逾25% 文创商品东盟大卖
相关新闻：山西马年雕塑被指藏粗口密码被急拆 「倒立」马生产商：好多人想买走
网友：真是马倒成功了
据悉这款公仔高20厘米，售价25元人民币，出自义乌。义乌国际商贸城经营户张女士坦言，当时就是工人疏忽，嘴巴弄反了，没想到小马从次品逆袭成爆款，订单多到来不及生产，「开了10多条生产线吧，没办法，来不及」。
《每日经济新闻》就此评论称，哭哭马以歪嘴「丧萌」姿态，精准戳中当代职场人的情绪痛点。在滤镜泛滥、人设横行的社交媒体时代，「完美」正成为一种无形压力，这只公仔既是对职场负荷的温柔消解，也是对多元情绪的坦然接纳。
最Hit
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
2026-01-09 13:18 HKT
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
2026-01-09 13:08 HKT
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
2026-01-09 13:18 HKT