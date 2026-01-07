Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游客批「照骗」︱郑州「梦幻雪乡」棉花扮雪 开业3天700多差评

奇闻趣事
更新时间：18:00 2026-01-07 HKT
发布时间：18:00 2026-01-07 HKT

近日，郑州一处自称「梦幻雪乡」的新晋打卡地，开业仅3天，就在抖音购票平台获超过700条差评，被游客集体吐槽「用棉花造雪虚假宣传」「人太多了，接纳不了这么多游客，为何还让进？」「物价高」「卫生脏乱差」……

景区致歉暂停营业

据内媒《大河报》报道，该地位于惠济区普兰斯薰衣草庄园内的「郑州狗熊岭梦幻雪乡」，以网红动画「熊出没」中的「狗熊岭」为噱头，宣传还原东北雪乡风貌。

然而，游客吐槽称景区宣传中厚厚的「积雪」，实际为白色丝绵仿制；宣传图里童话般的雪屋雪景，现场看却略显粗糙。此外，卫生状况不佳、排队混乱、物价偏高（如一条香肠售价6元人民币）等问题也成为差评焦点。

另有多名游客发布对比视频，显示宣传图与实际粗糙布景差距极大，直呼「照骗」。

报道指，该景区营运问题不少，如开业首日人流量超载（约3000-4000人），因周边交通事故加剧拥堵，游客滞留数小时；排队失控、卫生脏乱、休息区不足等问题集中爆发。

该景区5日发布致歉信，承认在「排队管控、服务效率、配套升级、信息公示」等方面存在问题，并表示已启动全面整改，包括动态发布实时人数、增配服务人员、升级配套设施、规范商品定价等。目前，该景区的各大售票平台已统一标注为 「暂停营业」 。

针对争议，景区解释称开园前直播已说明部分雪景为「棉花制作」，且另设人工造雪区域；棉花被破坏是游客拽走所致。

