撞名北韩领袖｜金日成任浙江大学博导惹热议 网民：名字太强大

奇闻趣事
更新时间：11:28 2026-01-07 HKT
发布时间：11:28 2026-01-07 HKT

浙江大学教师个人主页官网显示，金日成博士，已任浙江大学信息与电子工程学院特聘研究员、博士生导师，主要从事机器学习与联邦学习、无线通信与智能网络以及网络安全与隐私等方向的研究。

由于这位教授与北韩已故领导人金日成（北韩领袖金正恩祖父）姓名一模一样，引起网友围观。网友纷纷留言：「名字太强大了」、「这名字一定成功」、「名字很有冲击力啊」。

根据官网公开信息，金日成于2015年获得浙江大学学士学位（竺可桢学院荣誉学位），之后于2015年至2020年，他在美国北卡罗莱纳州立大学（North Carolina State University）攻读博士学位，2022年4月回国加入浙江大学信息与电子工程学院，入选浙江大学「启真优秀青年学者」计划。

北二外朝鲜语老师金正日

有网友说，北京第二外国语学院还有一位老师叫金正日，和金正恩父亲姓名一模一样。

资料显示，这位金正日老师是北二外朝鲜语老师，现任北二外亚洲学院院长助理。有学生还在网上留言：「金正日老师讲课诙谐有趣，课上经常补充很多课外知识，课间也会给同学们播放韩流的MV作为课外拓展。」

