Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

开直升机带妻儿回家过年 湖南汉：80公里仅15分钟

奇闻趣事
更新时间：08:41 2026-01-03 HKT
发布时间：08:37 2026-01-03 HKT

辞旧岁迎新年，近日湖南永州网友陈俊在社交平台分享的开直升机带妻儿回老家过元旦的视频，让不少网友羡慕。据悉陈俊曾是飞行员，现在是低空经济行业从业者，今次旅程若开车需逾1小时，飞行却仅需15分钟。

花500多万元购入作交通工具

「开飞机回爷爷家过元旦！」网传视频中，两个小朋友通过猜拳形式决定谁坐前排，最后哥哥获胜。在直升机飞行过程中，沿途永州大地的风光清晰可见。视频最后，飞机稳稳降落在一个停机位上。一位网友评论称：「永远不会堵车。」

相关新闻：低空经济｜郑州首个空中超市 无人机配送范围内15分钟可送达

湖南汉开直升机带妻儿回家过年。
湖南汉开直升机带妻儿回家过年。
湖南汉开直升机带妻儿回家过年。
湖南汉开直升机带妻儿回家过年。

相关新闻：四川网红「唐飞机」直播坠机亡 花¥35万购自制直升机自学飞行｜有片

元旦当日，飞机驾驶者陈俊告诉内地「极目新闻」，自己和妻儿平时住在永州市区，父亲平时住在家乡永州东安县鹿马桥镇，两地约隔80公里，开车需要1个多小时，但开飞机只要15分钟。因此每当爷爷想念两个孙子时，自己就会开飞机带小孩回老家玩，「村里人都见怪不怪了，不少乡亲还坐过我的飞机，这就是个交通工具」。

陈俊介绍，自己以前当兵时是飞行员，2023年花500多万人民币买了这架罗比逊R44型直升机。目前他算是国家首批低空经济行业从业者，公司坐拥十余架飞机，日常业务包括旅游观光、培训、科普、应急救援等。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
19小时前
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 女顾客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
7小时前
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
投资理财
4小时前
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
突发
45分钟前
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」。
13:26
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」
影视圈
12小时前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
19小时前
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
饮食
16小时前
《寻秦记》上映两日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
社会
16小时前
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
影视圈
12小时前
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
饮食
20小时前