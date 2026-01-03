开直升机带妻儿回家过年 湖南汉：80公里仅15分钟

辞旧岁迎新年，近日湖南永州网友陈俊在社交平台分享的开直升机带妻儿回老家过元旦的视频，让不少网友羡慕。据悉陈俊曾是飞行员，现在是低空经济行业从业者，今次旅程若开车需逾1小时，飞行却仅需15分钟。

花500多万元购入作交通工具

「开飞机回爷爷家过元旦！」网传视频中，两个小朋友通过猜拳形式决定谁坐前排，最后哥哥获胜。在直升机飞行过程中，沿途永州大地的风光清晰可见。视频最后，飞机稳稳降落在一个停机位上。一位网友评论称：「永远不会堵车。」

湖南汉开直升机带妻儿回家过年。

元旦当日，飞机驾驶者陈俊告诉内地「极目新闻」，自己和妻儿平时住在永州市区，父亲平时住在家乡永州东安县鹿马桥镇，两地约隔80公里，开车需要1个多小时，但开飞机只要15分钟。因此每当爷爷想念两个孙子时，自己就会开飞机带小孩回老家玩，「村里人都见怪不怪了，不少乡亲还坐过我的飞机，这就是个交通工具」。

陈俊介绍，自己以前当兵时是飞行员，2023年花500多万人民币买了这架罗比逊R44型直升机。目前他算是国家首批低空经济行业从业者，公司坐拥十余架飞机，日常业务包括旅游观光、培训、科普、应急救援等。