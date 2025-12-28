Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

奇案解密︱留日学生江歌惨遭捅杀 闺蜜见死不救成索命关键？

更新时间：07:00 2025-12-28 HKT
发布时间：07:00 2025-12-28 HKT

2016年，日本东京中野区发生一宗命案，来自青岛的女生江歌收留与男友分手的同乡闺蜜刘鑫，却惹来杀身之祸。刘鑫前男友陈世峰跟踪扰骚要求复合不果，持刀上门行凶，不幸丧命的却是与这段感情无关的江歌。事件在内地引起争议，刘鑫被指只顾自己逃命，撇下江歌不顾致其死亡，应对江歌的死负责。

江歌于1992年出生，山东青岛人，2015年到日本东京就读语言学校，隔年考入日本法政大学攻读硕士，居住在东京中野区的公寓。刘鑫与江歌同年，是山东青岛即墨市出身，比江歌早一年赴日留学，在江歌到日本后与其结识。隔年刘鑫考上日本大东文化大学的研究所，并与该校另一名中国留学生陈世峰交往。

刘鑫与陈世峰于2016年同期入学后，马上在4月展开交往并同居。然而两人关系并没持续多久，8月底刘鑫搬离陈世峰的住处后，转往江歌位于东京中野区的公寓同居。

2016年11月2日，陈世峰上门纠缠，江歌提议报警，刘鑫以不想把事情闹大为拒绝，请江歌帮她解围。江歌将陈世峰劝离后返校上课，但后者尾随刘鑫并发送恐吓短讯，恫言「我会不顾一切」。当晚，刘鑫要求与江歌一同回家，却没有将陈世峰纠缠恐吓的情况如实相告。

2016年11月3日零时许，刘鑫与江歌前后走入公寓走廊，事先埋伏的陈世峰持水果刀现身。走在前头的刘鑫夺门而入，随即关门。陈世锋在门外向江歌捅了十多刀，江歌失血过多身亡。

刘鑫先进屋反锁了门　　　江歌失血过多身亡

消息传回中国后舆论爆发，纷纷认为「刘鑫害死了江歌」。刘鑫接受采访时表示，听到江歌第一声尖叫就去推门，但被一股力量推了回来，之后再也推不动门。但她也承认，直到警察到来，她都没有出门看一眼。

江歌母亲江秋莲则认为，女儿没有高尚到会为了救刘鑫而牺牲自己，日本的门不从里面反锁、不用钥匙锁死，是可以从外面打开的，她质疑刘鑫先进屋反锁了门，阻断了江歌的逃生之路。她在微博发文指责刘鑫：「明知有危险，自己关上门报警，把江歌关在门外被杀害，是多大心机？」

刘鑫需赔69.6万人民币

刘鑫与江秋莲互相叫骂，反目成仇。后来陈世锋在日本被判刑20年定谳后，江秋莲也在中国发起诉讼，不断向刘鑫追究责任，在山东以损害江歌「生命权」，民事起诉刘鑫，最终在2022年获法院判胜诉，刘鑫需赔偿69.6万人民币。

根据山东省青岛市城阳区人民法院的一审裁决结果，刘鑫（后来改名刘暖曦）必须向江秋莲赔偿经济损失49.6万元（人民币，下同）、精神损害抚慰金20万元。判决书认定刘暖曦作为江歌的好友和被救助者，对于自身引入的侵害危险，没有如实告知和提醒江歌，在面临陈世峰不法侵害的紧迫危险之时，为求自保而置他人的生命安全于不顾，将江歌阻挡在居所门外使其被杀害，具有明显过错，应当承担相应的民事赔偿责任。

