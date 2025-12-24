白鹤大战无人机｜杭州南湖过冬被滋扰 鹤爸护幼一脚踩进泥塘

12月20日下午，多位摄影爱好者在网上发帖称，在余杭南湖公园拍到了白鹤大战无人机。据称，白鹤是受到无人机近距离拍卖滋扰，才会出现这一幕。有多位拍鸟爱好者当时亲眼目睹。据了解，余杭警方正在查找相关人员，进一步核实情况。

目击者亲述白鹤受滋扰情况

喜欢拍鸟的方女士当日一家三口来到南湖公园，她第一次在野外看到白鹤，正兴奋之际，突然一架无人机飞过来。白鹤抬头看了下，无人机距离白鹤10米左右，白鹤一直没有理会，埋头找东西吃，结果无人机又转过头，加速，跟白鹤贴得很近很近。」

方女士说，当时无人机越飞越近，飞到离白鹤大约3米，白鹤一家抬头看，然后无人机又飞到1米的距离。近得快要面对面了，大的白鹤被惹怒，翅膀一拍飞起，两脚一蹬，用爪子踢无人机。

方女士说，当时很多拍鸟的人都很意外，不知道为何会有无人机，还飞得这么近。

方女士呼吁千万不要用这种不文明的行为观鸟。「白鹤是国家一级保护动物啊。」「大家可以想像一下，如果无人机在你头顶一米的位置飞来飞去，你会不会开心？」「那架无人机几乎贴著白鹤在飞，机翼稍微再近一点点，极有可能伤害到牠。」

下午3点30分左右，方女士一家离开现场时，遇到一位年约50岁的男子，神色慌张，手里拿著一个无人机操控手柄，问有没有看到白鹤。方女士回答说白鹤飞走了。对方亦承认无人机是他的。

当天在现场，观鸟爱好者「旅店老板」也拍到了无人机惊扰白鹤的画面，他在网上发帖：白鹤KO无人机，大快人心！

网民「旅店老板」表示该无人机飞得越来越近，多次挑衅白鹤，「白鹤先是躲避了几次，最后忍无可忍，一声愤怒长鸣，然后凌空飞起，把无人机踩在了藕塘里！」

事后很多人关心白鹤一家的下落，他们会不会因为无人机惊扰飞走？第二天，网友「阿屿很忙」在事发地南湖藕塘再次拍到了白鹤一家。

出现在余杭南湖公园的白鹤一家三口，浙江野鸟会副理事长、西湖鸳鸯护卫队队长程国龙一直关注当地的白鹤。「白鹤出现在杭州很少见，希望加强宣传保护和巡逻管理」程国龙说，「当时无人机这么近，牠们肯定觉得受到了威胁，通常来说是公白鹤负责驱赶，母白鹤保护孩子。我也看到了无人机惊扰白鹤的照片，距离太近了！肯定是护子心切，公白鹤这才勇敢地驱赶无人机。

据了解，余杭警方正在查找相关人员，进一步核实情况。