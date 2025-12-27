奇闻秘史︱清朝无知将军图用妇女尿盆克敌  第一次鸦片战争因迷信致败？

在第一次鸦片战争的硝烟中，除了清军的刀矛弓箭与英军的坚船利炮交锋，还上演了一场荒诞不经的「法术战」。清军将领试图用妇女的溺器（马桶）作为破敌法宝，结果贻笑大方，背后反映晚清面对现代化挑战时令人震惊的无知与迷信。

杨芳「粪桶御敌」

1841年3月，年近七旬的湖南提督杨芳以参赞大臣身份赶赴广州前线。这位曾平定张格尔叛乱、战功卓著被封侯的将领，面对英军舰炮却束手无策。

杨芳观察到英军舰炮在波涛中仍能精准命中目标，而清军固定炮台却难以还击，竟认定英军「必有邪教善术者伏其内」。于是，他广贴告示，「传令甲保遍收所近妇女溺器」，将这些马桶平放在一排排木筏上，命令副将驾筏，以马桶口对准敌舰冲去，试图以秽物破邪术。据《粤东纪事》记载，杨芳「惟知购买马桶御炮，纸扎草人，建道场，祷鬼神」。

然而，当3月18日英军进犯时，这些「法宝」毫无作用，木筏上的清军仓皇而逃，英舰长驱直入。时人赋诗讽刺：「粪桶尚言施妙计，秽声传遍粤城中」。

源远流长「阴门阵」

以秽物或女性身体破敌的战术并非杨芳首创，而是有着几百年的传统。明代万历年间，四川播州土司杨应龙造反，面对官军火炮，竟令数百裸体妇女站立高处，「手拿箕器，向我兵扇簸」。官军则「以狗血泼之」破法。

明末张献忠围攻滁州时，将妇女斩首后裸体倒埋，下身对向城墙，守军炮火果然失灵。守军应对之法是将马桶挂在城墙上，炮火遂恢复正常。李自成围攻开封时也用此法，守军则让和尚裸立城墙，摆出「阳门阵」以阳克阴。

这种源于对女性歧视（认为女性「不洁」可破邪术）的战法，在中国军事史上屡见不鲜，直到太平天国时期仍有使用。鲁迅在《阿长与山海经》中回忆，保姆阿长曾说太平军让妇女脱裤站城墙上，使城外大炮无法发射。

集体无知时代背景

杨芳的荒谬战法并非个别例子，而是当时清朝统治阶层普遍愚昧的缩影。即使是被誉为「睁眼看世界第一人」的林则徐，也曾相信「夷人膝盖不能弯曲」的谣传。1839年，林则徐上奏道光皇帝称：英军「腿足裹缠，结束严密，屈伸皆所不便，若至岸上更无能为」。

1840年定海失陷后，林则徐仍认为英军「一至岸上，则该夷无他技能，且其浑身裹缠，腰腿僵硬，一仆不能复起」。他甚至主张控制茶叶、大黄出口，认为没有这些通便之物，英军就会肠道不通、不战自溃。

另一位将领奕经的迷信更为可笑。他到西湖关帝庙求签，得「虎头人」语，竟决定在1842年3月10日（壬寅年寅月寅日寅时）出兵，让士兵戴上虎皮帽，结果遭英军伏击，损失五六百人。他还曾将虎骨扔进龙潭，试图激怒蛟龙掀翻英舰。