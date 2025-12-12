社恐女青收养126只流浪猫 一年跑百场婚宴讨剩餸

云南95后女孩宣宣，为了给自己喂养的126只流浪猫狗，原本「社恐」的她一年要跑近百场婚宴讨剩餸，已经这样做了3年。今年10月底，宣宣突然爆红起来，一个月涨粉超百万。

「讨剩餸」减轻救助支出

据极目新闻，就有小动物缘的宣宣2022年收养了第一只流浪猫，没想到一发而不可收。麻烦也随之而来，邻居的投诉、抱怨接踵而至。为了不给别人添麻烦，宣宣开始带著「毛孩子」开始频繁地搬家。面对巨大经济压力，最困难时，宣宣一度依赖信用卡维持毛孩们的开销。直到租下现在位于郊区、占地三亩的院子，漂泊才告终。她花了一年多时间从一砖一瓦开始建设，还有爱心博主帮忙建了一栋猫宅，126只毛孩才有了避风港。不过，喂养费用始终是最大的开销。

2022年底，宣宣在一次参加婚宴后，目睹大量剩菜被倒掉，因此有婚宴讨剩餸的主意。一开始，宣宣在保山街头随机寻找婚宴，然后硬著头皮上前征求新人同意，她总会送上一个小红包，听说是为了流浪猫狗，大部分新人都会同意。宣宣就会拿著打包袋等在婚宴角落里，等散席再去打包。

如今，越来越多的保山人知道了宣宣的故事，有酒店老板主动联系她，也有不少新人会提前跟她预约。甚至很多新人都会邀请她一起坐下吃席，这时，宣宣就会再补上一份当地人惯常的份子钱。有网友为此感动留言：「因为妈妈给了红包，它们不再是吃剩饭的流浪猫，而是被宴请的小小嘉宾。」

「打包婚宴」为宣宣节省大笔开支，每个月能省几千元猫粮钱，这些钱可以用来打疫苗、做绝育。

宣宣每周会开3-4次直播，10月突然走红后，直播间在线人数也从原来的几百激增到现在的上万人。这也为她改善了收入喂养毛孩。

有人说，她是为了用爱心人士的人设赚钱。宣宣不否认直播带来了一些收入，还能偶尔接一些小广告，她说：「感觉做救助是一条没有尽头的路。你的能力越大，看到的需要帮助的越多。我只想在力所能及的范围内，让它们吃好喝好，健健康康、开开心心。」「或许我们注定成为不了星星，但我们可以成为萤火虫，照亮前方的一点点就可以了。」

还有人说，她根本就不「社恐」。宣宣说：「我和它们是相互治愈，是它们给了我勇气，给了我突破自我的力量，让我敢去开口要剩菜，敢去直播、拍视频、表达自己。」