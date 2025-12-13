Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蛋神︱靠教煮蛋8日涨粉380万 神秘博主原来是怕丑大只仔︱有片

奇闻趣事
更新时间：07:00 2025-12-13 HKT
发布时间：07:00 2025-12-13 HKT

山东有神秘博主，近日单靠教弄水煮蛋一招急速冒起， 获网民封为「蛋神」，8日之间吸纳逾380万粉丝。日前，这名鸡蛋博主终于露面，原来是一名24岁怕丑大只仔，之所以一直避免亮相，背后原因是……

分享完美煮时9分12秒

博主「爱吃蛋」12月4日在短片平台开始教煮蛋，迅即吸引大量浏览和粉丝，最多一条教煮「流心荷包蛋」短片，上载6日已获赞超过285万。粉丝数量更在8日之间暴增至380.4万。

相关新闻：小鲜肉帅主播︱20岁实习生爆红 「文科状元脸」狂吸大妈粉丝

网上爆红的「爱吃蛋」，拍片一向不见样子，只知道是一名爱健身的男性，拍片题材，则独沽一味教制作各式各样的鸡蛋，并分享最美味嫩滑的水煮蛋是要煮「9分12秒」再立即过冷河。

近日，神秘的「爱吃蛋」终在自己拍摄的短片露面，片中可见，这名大受欢迎的煮蛋达人，真身是名20出头的小鲜肉，片中他在超市中教人如何选择靓蛋，从外观、触感到用灯照射，「爱吃蛋」也详细解说注意事项。

「爱吃蛋」近日在「生活帮」上透露，他今年24岁，因为很爱健身，所以特别注意吸收蛋白质，有次吃到一只水煮蛋，觉得很好吃，于是潜心研究如何煮出完美水煮蛋。

至于一直抗拒露面拍片，「爱吃蛋」解释，之前怕露面形象不好，令粉丝失望，所以才隐藏容貎拍摄。

「爱吃蛋」承认，大红之后忙得不可开交，因所有拍摄后制的工作也是自己一个人，「我还不是专业的」。

对于被捧为「蛋神」，「喊我蛋神捧得太高了，感觉自己配不上」。

 

