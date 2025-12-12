Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大妈瞓卧铺火车半夜冻醒 真相激到当事人扎扎跳

内地的卧铺火车不时有占座、换位、噪音等争拗，近日有大妈拍片投诉，指在下铺好梦正酣，却在半夜突然冻醒，一查，竟然是邻铺男子不够暖，直接抢走大妈的棉被使用。

邻铺年轻人不够暖偷被

卧铺火车价钱廉宜，颇受不赶时间的长途旅客欢迎，觉得睡一觉便到站。

大妈拍片投诉称在卧铺火车，半夜被邻铺偷被。抖音＠丹姐
近日，有一名大妈拍片投诉，指她搭乘卧铺火车时，因为冬天所以盖被睡觉，没想到半夜突然冷醒，发现自己的棉被不见了。

四处找寻后，大妈发现自己的棉被居然是盖在邻铺的年轻人身上。

原来邻铺因觉一张被不够暖，在半夜趁大妈已熟睡，直接把她的被子拉走，为自己加被。当被大妈发现时，年轻人既无道歉又不还被，继续蒙头大睡。

年轻人的无赖行为，气得大妈拿手机拍片投诉。

影片上架3天获转发4.4万次，留言逾4100条「这应该认识的人吧」、「太缺德了」、「把他摇醒！ 看给他睡嫩香的」、「一脚跺过去」、「给他一巴掌，再把被子拿过来」、「坏种东西跟年龄没关系，有些坏就是胎里带的」、「大妈棉被也敢偷，不怕有味？」、「竟把大妈气到发抖了！」。

 

