世纪大骗婚︱租别墅雇演员扮父母 女诈骗犯敛财囚4年半

怀孕是假的，陪嫁的存款和金条是假的，连岳父都是找人演的……湖北男子申先生惨遭「史诗级骗婚」，湖北随州曾都区法院近日一审判决，假新娘尹霞犯诈骗罪获刑4年半，追缴其违法所得89140元（人民币，下同）。申先生受访表示，判决结果低于预期，考虑申请抗诉；尹霞则认为判决刑期过重，也将上诉。

相关新闻：世纪大骗婚︱26岁湖北男娶老婆悲剧 嫁妆、怀孕报告、外家亲戚全是假

伪造B超「奉子成婚」

《新京报》引述判决书称，被告人尹霞通过互联网结识多名男性发展为恋爱关系，并捏造富家女形象，线下见面后马上发生性关系，后以怀孕为由索取打胎费用。

今年26岁的申先生是湖北随州人。起诉书称，2022年，尹霞与申先生通过短视频平台相识恋爱，并发生性关系。其后，尹霞购买虚假怀孕B超单发给申先生。2024年5月，两人在随州「奉子成婚」办酒席，女方「老丈人」、「大舅哥」参加。申先生父母给了尹霞14.8万元彩礼（礼金），尹霞则陪嫁「46万元存款单」、「100克金条」以及「一辆平治车」。

然而，这不过是一场骗局。不仅尹霞陪嫁的金条、银行存单均为造假，平治车是从租车行出租，就连来参加婚礼的「老丈人」竟然也是请来的短剧演员，所谓的「大舅哥」真实身份是一名情感主播。