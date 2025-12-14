奇案解密︱江西苦命妻长期遭家暴逼经期行房 老鼠药毒死丈夫潜逃27年

「换婚」在中国古代或传统社会中，是指两个家庭之间以交换姊妹或女儿的方式缔结姻亲关系的习俗，俗称「小姑换嫂」或「姑换嫂」。1996年初，在媒人的介绍下，女子潘某的父母将她与邻村的吴某家「换婚」：让她嫁给吴某，吴某的妹妹嫁给潘某哥哥。然而，潘某婚后经常遭到吴某的打骂，吴某经常在潘某月经期间强行要求同房，最终引发悲剧。



1997年潘某毒杀丈夫后逃亡27年，2024年7月被捕。她供称杀人因丈夫长期虐待及生理期强迫同房。近日，该案二审驳回上诉，维持判处无期徒刑的判决。

用老鼠药毒死丈夫

事发于1997年7月27日上午，江西鹰潭市一个小村庄的潘姓女村民，丈夫卢某完成农活回到家中。吃过早饭后不久，卢某感到腹中剧痛，开始口吐白沫。家人以为是中暑所致，便找来村里未经正式受过医疗训练的村医「刮痧」。村医发现卢某鼻子耳朵出血，并不是中暑症状，便要求卢某家人将其送院。到了医院门口，卢某已经失救身亡。

相关新闻：奇案解密︱富二代加拿大遭绑票害命 学霸同胞误杀入狱6年假释期间失踪

原来案发前的晚上，吴某一再强行要求与处于经期的潘某行房，女方一度反抗，反遭到吴某殴打，且当日白天两人因生活琐碎事多次发生争吵，吴某动手殴打潘某。为此，潘某产生了杀害吴某的想法。次日，潘某在给吴某煮的米饭中掺入老鼠药，吴某食用后死亡。

吴某下葬后，其家人怀疑遭潘某下毒，向鹰潭市余江县公安局报案，该局于1997年7月30日对吴某开棺验尸。

相关新闻：奇案解密｜洞房夜丈夫睹妻与奸夫睡新房 掀轰动上海情杀案

潜逃外地与他人结婚生子

经检验鉴定，吴某胃组织及胃内容物检出毒鼠强成分，是中毒死亡。公安机关立案侦查后，潘某已潜逃至外地，改名换姓在外地一面包店打工，在他人介绍下嫁给刘某为妻，其间潘某用新的名字办理身份证。由于当时户口管理不严，潘某没有户口，刘某便找到村委会会计，用潘某新取的名字到派出所上户，并结了婚。他们后来生了两个儿子。

相关新闻：奇案解密︱20岁美少女肢解情人妻抛珠江 闻判死咧嘴惨笑哼张惠妹名曲《解脱》

被判无期徒刑

2024年7月21日，潘某在江西贵溪市被公安机关抓获。法院一审认为，潘某因婚姻家庭矛盾，采用投毒的方式，故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已构成故意杀人罪。潘某的犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成的经济损失。



法院对潘某判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。潘某赔偿附带民事诉讼原告人吴某亲属丧葬费及相关误工费、交通费等经济损失共计人民币5万余元。

一审判决后，潘某上诉。二审法院认为，原审判决认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。附带民事部分处理正确。二审法院裁定：驳回上诉，维持原判。