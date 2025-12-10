重庆一广场大树绑得意公仔变打卡热点 夜间被指吓人惹投诉

重庆渝兴广场上不少大树绑上人仔装饰，本是萌趣十足，可惜被市民批评卡通人偶装饰夜间太吓人。重庆市两江新区大竹林街道星汇社区工作人员回应称，已接到相关投诉，正在与广场维护单位沟通协调处理此事。

据悉，重庆渝兴广场，位于重庆地铁6号线光电园站附近，冬日来临，广场上的树木也换上了新装。卡通人偶顶著一头曲发，以粗壮的树干为身体，穿著毛茸茸由羊毛毡、毛线、扭扭棒等材料编织而成的衣服，歪著脑袋立在广场上，引来了不少人围观。

随著打卡的人越来越多，相关人偶装饰设计也引发了网民讨论。

有人认为，这些装饰憨态可掬，给人以温暖又治愈，还玩笑称重庆渝兴广场的树「成精了」。不过，也有人认为，人偶设计捆绑在树身上，看上去很压抑，特别是到了晚上更吓人。

当地市民上传在社交平台的照片中，白天拍到的这些人偶，看起来确实没有问题，但一到夜间和雾天，拍摄出来的气氛看起来就比较怪异。网民称：「晚上很吓人」「恐怖，嘴巴像是缝起来的」「每次经过都是跑著离开的」……

12月9日上午，两江新区大竹林街道星汇社区一名工作人员回应称，「这是园区的维护单位在活动中新搞的，作为渝兴广场上的一个打卡点。」设置卡通人偶目的是增加园区氛围，社区也已接到了相关投诉，正在与维护单位沟通协调此事。他们也与维护单位沟通过，下一步也会征求周边居民的意见，确认是否需要拆除相关人偶装饰，或者就夜间看上去比较恐怖的问题进行整改。