网红≠学渣｜12岁成网红21岁进北大 女研究生大平反

奇闻趣事
更新时间：07:30 2025-12-07 HKT
发布时间：08:00 2025-12-07 HKT

北大女研究生萱萱近日通过个人社交媒体账号「Angel萱萱ia」以《一个初代网红上岸北大的自述》为题，讲述了她从12岁成为初代网红到21岁保研北大接近十年的成长经历，强调成长过程始终在向质疑者证明「网红也能很优秀」，打破网红等于学渣的「刻板印象」。

自述近十年的心路历程

宁夏女孩萱萱12岁开始拍短片，是网红鼻祖级人物，在自媒体圈内，一路历经网络恶评与外界对「网红＝学渣」的偏见，最终被北京大学汇丰商学院研究所录取为研究生。她近日发文回顾近十年的心路历程，强调成长过程始终在向质疑者证明「网红也能很优秀」。

相关新闻：官媒吁涉偷漏税网红 应永久封禁

萱萱出生于宁夏银川，12岁因好奇在网上发布短片，意外获得大量回响，初期以模仿秀、唱歌等内容吸引粉丝。2016年起粉丝量快速成长，在美拍最高粉丝量达70万，加上其他帐号，一度突破百万追踪者。然而，关注度提升的同时，恶意评论也开始涌入，而现实生活中，在学校也面对著各种恶意的、奇怪的声音，让她在青春期面临现实与网络双重压力。

面对质疑「网红会耽误学习」的声音，她选择用成绩回应。萱萱回忆，初中后便以「我要学出成绩」的动力前行，最终考入银川一中，再以高考成绩录取上海财经大学数学系。进入大学后，她保持前段名次，前三年多次名列专业前5％，成功取得研究生推免资格。

相关新闻：爆红荒野求生赛安全底线惹争议 选手「饿到凹脸」营养不良

2025年9月25日，萱萱收到北京大学汇丰商学院的录取通知。她说，本以为自己能申上复旦或上海交大已属不易，最后决定「再冲一次」，没想到成功录取。

萱萱坦言，从2016年开始从未中断创作，即使遭遇恶评，也希望不辜负支持者，「我要让不看好我的人知道，你们讨厌的那个小女孩，现在很厉害。」为了打破这类评论者的刻板印象，萱萱开始了长达十年的自我证明，最近她才意识到，自己多年来一直在做一份名为「我够不够优秀」的证明题，如今希望跳脱外界框架，重新找回属于自己的生活与方向。

