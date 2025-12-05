隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了

中国人爸妈生出金发碧眼「混血BB」？江苏盐城市一对普通夫妻因女儿外貌成为外界谈论焦点，2022年出生的女儿因具有金发碧眼特征，一度让家属怀疑是否「抱错孩子」。

小女孩的父亲坦言，女儿刚满1岁时，他们一度怀疑是不是被医院抱错，因为女儿有著亮金色卷发、蓝色眼睛与深邃五官，与其他华人孩童的外貌差异实在过于明显，让家人一开始感到十分错愕。但随著家族长辈回忆起上一代的基因情况，一切谜团终于解开。

经追溯家族史，原来家族中虽然三代内都是黑发黑眼的华人血统，但曾祖父却是有著斯拉夫（Slavic）血统的俄罗斯人，再加上此前的亲子鉴定结果吻合，这才解开疑惑，避免一场夫妻间的信任危机。

由于非常巧合，这个家族过去大多生男孩，包括叔叔、大伯等几代人都是男孩，由于男性较少显现出浅色头发、浅色眼睛，导致家族里的斯拉夫基因特征始终未显现。直到这一代生出女孩后，隐藏多年的「金发碧眼基因」，才重新浮出水面。

这段跨越数代的基因遗传引起外界关注。从遗传学角度而言，金发、浅色眼睛通常属于隐性遗传特征，若家族内相关基因突然被激发，后代外貌就可能与多数家庭成员截然不同。女童的父母表示，现在已经完全理解，也很珍惜这个「家族血统的小惊喜」。他们说，孩子健康活泼，至于颜值像不像洋娃娃，已经成了亲朋好友见面时最常聊的趣事。