Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大婆杀到？︱广东半裸男助短裙女高层攀窗逃 网民：肯定有故事︱有片

奇闻趣事
更新时间：21:25 2025-12-03 HKT
发布时间：21:25 2025-12-03 HKT

广东日前有高楼出现女子攀窗逃走的惊险情况。有民众拍摄到，有高层单位1名半裸男子，协助1名女子由窗爬出，沿楼宇边缘及水管爬落下一层，险象横生，女子终在楼下住户开窗协助，才返回安全地点。网民纷纷猜测，女子冒死逃走，可能与男子原配突袭捉奸有关。

拍窗向住户求救

据网上流传影片，事发于11月30日，广东某屋苑高层，当晚有一名半裸上身的男子，在协助一名穿白色衣裙的女子，爬出窗外。

相关新闻：婚内出轨｜医院副院长与眼科美女主任梳化「激战」不雅片疯传 湖南衞健委：基本属实

当女子全身离开单位，站在窗外墙缘后，男子即拉密窗帘返回单位内。

女子则手脚并用保持平衡，首先试图直接攀到下一层，但在脚部悬空试位后，发现腿不够长，无法踏到下层的墙缘，于是改为沿著刚爬出的单位外墙，横向移动。

之后，女子「打横行」至同层的外墙角落，扶著墙外的管道，滑落下一层，途中一度险些脱手跌出街。

女子在下一层成功站稳后，发现单位内有人即拍窗求救，最终在屋内的居民出手帮助下，成功被拉入屋，返回安全地方。

涉事影片，至发稿时未有警方回应。

网民则纷纷猜测，影片中女子不要命的爬出窗逃走，估计是与半裸男子正在单位偷情，但中途被大婆突袭检查，女子才冒死攀出窗外躲避元配捉奸，「有这胆量还不敢面对他老婆？」、「原本3个人知道的事情 现在全往都知道了」、「完了 楼下要被偷家了」、「楼下要是没拉进去的话 掉下去了她也完蛋了」、「这年头偷情真是个技术活」。

 

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
3小时前
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
8小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
8小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
4小时前
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜 $138起 再送炖汤+煲仔饭
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭
饮食
5小时前
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
9小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
2025-12-02 19:12 HKT
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
影视圈
4小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
3小时前