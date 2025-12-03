大婆杀到？︱广东半裸男助短裙女高层攀窗逃 网民：肯定有故事︱有片

广东日前有高楼出现女子攀窗逃走的惊险情况。有民众拍摄到，有高层单位1名半裸男子，协助1名女子由窗爬出，沿楼宇边缘及水管爬落下一层，险象横生，女子终在楼下住户开窗协助，才返回安全地点。网民纷纷猜测，女子冒死逃走，可能与男子原配突袭捉奸有关。

拍窗向住户求救

据网上流传影片，事发于11月30日，广东某屋苑高层，当晚有一名半裸上身的男子，在协助一名穿白色衣裙的女子，爬出窗外。

相关新闻：婚内出轨｜医院副院长与眼科美女主任梳化「激战」不雅片疯传 湖南衞健委：基本属实

当女子全身离开单位，站在窗外墙缘后，男子即拉密窗帘返回单位内。

女子则手脚并用保持平衡，首先试图直接攀到下一层，但在脚部悬空试位后，发现腿不够长，无法踏到下层的墙缘，于是改为沿著刚爬出的单位外墙，横向移动。

之后，女子「打横行」至同层的外墙角落，扶著墙外的管道，滑落下一层，途中一度险些脱手跌出街。

女子在下一层成功站稳后，发现单位内有人即拍窗求救，最终在屋内的居民出手帮助下，成功被拉入屋，返回安全地方。

涉事影片，至发稿时未有警方回应。

网民则纷纷猜测，影片中女子不要命的爬出窗逃走，估计是与半裸男子正在单位偷情，但中途被大婆突袭检查，女子才冒死攀出窗外躲避元配捉奸，「有这胆量还不敢面对他老婆？」、「原本3个人知道的事情 现在全往都知道了」、「完了 楼下要被偷家了」、「楼下要是没拉进去的话 掉下去了她也完蛋了」、「这年头偷情真是个技术活」。