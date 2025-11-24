Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

共享单车︱河南平顶山现「树上泊车」 警：可控寻衅滋事｜有片

奇闻趣事
更新时间：11:43 2025-11-24 HKT
发布时间：11:43 2025-11-24 HKT

河南平顶山的冯女士近日发现社区里的共享单车频频被挂到人行道的树上或路牌上，对树木的伤害和行人的隐忧令她无奈又气愤，拍下影片希望得到相关部门的注意和行动。

能放上去但拿不下来

周日（22日），冯女士拍下酷似泊在「空中停车位」的五、六部单车，轮子和支架被卡在树干之间，无法轻易地取下。在她拍摄影片的同时，一名初中生向她宣称是自己的「杰作」，但当冯女士要求他取下时，他表示「弄不下来」。

「给你们看看平顶山特色，人家的共享单车都在路边，我们平顶山的共享单车在树上！」冯女士在影片里嘲讽道，她向《都市现场》记者表示觉得很丢人，希望相关部门能介入阻止。她在昨天（23日）再一次经过，不仅发现单车没有被取下，一旁的路牌又多了一辆。

记者向平顶山市政府工作人员反映，工作人员回复已经著手处理、整改。平顶山已经多次出现单车悬挂的情况，甚至还有人恶意毁坏并将单车扔进河道。除了河南平顶山，其他地区例如杭州、云南保山施甸县等均有发生过，经常需要警察、甚至消防员带同云梯将单车取下。去年云南曾有五人因酒后将单车挂到树上而被控以寻衅滋事罪。

