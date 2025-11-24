Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米赖账？︱河南汉¥11.11成功抢购冰箱 官方称「系统异常」拒发货

奇闻趣事
更新时间：10:49 2025-11-24 HKT
发布时间：10:49 2025-11-24 HKT

河南安阳一名男子为了在双十一购物节抢到便宜好货，接连尝试几天后在小米官方旗舰店成功抢到一部11.11元（人民币‧下同）的冰箱，几天后商家却以「系统配置错误」为由称无法发货。

宁愿接受平台惩罚不然亏更多

张先生被小米客户服务专员告知，因系统原因订单只能作废，需要张先生取消订单，商舖将赔偿30元。《小莉帮忙》记者代为追问，专员回复指库存配置异常，「如果想要发货，需要联系对应平台。」

张先生既气愤又疑惑，表示商家配置错误不是消费者的失误，不应该由消费者承担后果。「我很不开心，抢了好几天，还专门关掉了无线网（用数据抢网速更快），抢到了却不给，这不是白抢了吗？说配置错误，我不要30元红包，我要冰箱！」

记者联络购物平台，得到的回复更是令人无奈。工作人员回应消费者既然能够下单，商家就需要履行订单，否则会面临平台的处罚。有可能是因为商品的成交价比较低，令卖家宁愿接受惩罚，也不发出商品造成更大的亏损。张先生的情况不是个例，浙江的罗女士也遇到同样的情况。

网友对此情况意见不一，支持张先生的网友认为这关乎消费者对品牌的信任，「秒杀活动是商家主动发起的，消费者遵守规则抢到商品，就该按约定发货，不能因为定价太低就反悔」，尤其小米作为大品牌，不应该因为一部冰箱就「自砸招牌」；也有网友认为11.11元买一部冰箱明显不是正常的促销价格，系统面对双十一期间的海量订单也不免出现异常，「30元的赔偿已经很有诚意」。

