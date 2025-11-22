出差抽中价值3000元显示卡 沪实习生拒上交被逼辞职

近日，一位上海某公司的实习生小金（化名）在社交平台发帖称，自己因公出差，在活动现场参与集章抽奖，意外抽中了一张价值约3000元人民币的GeForceRTX5060显示卡。然而，还没来得及高兴，随行的公司同事便告知他「显卡属公司财产，财务已经知道了，需要上交」。小金与公司多轮「约谈」后，拒绝交出显示卡，但公司暗示他「另谋高就」。目前，小金已提交了离职申请。随著相关帖子在网络发酵，关于「打工人因公出差的中奖归属」问题引发了网友热议。



感觉中伏 主动离职

据小金透露，他是上海某公司的实习生，8月底刚刚入职。11月14日，他受公司委派前往苏州，参加一场由辉达（NVIDIA）主办的路演活动。主办方开设了一个面向现场观众的集章抽奖活动。该集章抽奖活动需要观众在展区集齐9个展位的LOGO章方可参与抽奖。抽奖规则明确注明是「仅面向现场观众」，且要求「每人限领一张集章卡」。

GeForce RTX 5060显示卡。 nvidia.com

当天小金领取了一张集章卡后，在空余时间完成集章，而他的同行同事并没有参与。结果，小金幸运地抽中了一张GeForce RTX 5060显示卡，市场价值约3000元人民币。然而，中奖后的喜悦并未持续太久。领完奖后，随行的同事先是私下建议他「要不卖了换钱」，但小金表示想留著自己组装电脑使用。没想到，当天晚上，该同事告诉小金「这个事情财务那边知道了，你是代表公司参加活动，出行费用由公司承担，这个显示卡理应属于公司财产，下周一你把它带过来。」

11月17日，他到公司后，特意去咨询了财务部门，结果发现所谓的「财务已知情」并不属实，财务人员表示对中奖一事毫不知情。小全感觉中伏了。

小金表示，随后公司高层介入，并为此事开了两次会商讨，并对他进行了约谈。虽然最终没有强行没收显示卡，但在最后一次沟通中，公司人事找他谈话，委婉地表示事情闹得比较僵，暗示叫他「另谋高就」。

「既然公司没有明确的规章制度，是临时商议决定的，我觉得不太合理。」小金表示，在听了人事的建议后，11月19日晚，他主动提交了离职申请。

律师分析

据紫牛新闻，针对小金抽中显示卡被要求「充公」一事，海南昌宇律师事务所唐泰律师分析认为，界定奖品归属的关键，在于判断该奖品的获得是基于个人的「运气所得」，还是履行「职务行为」的成果。

唐泰律师指出，此类争议需要具体问题具体分析。如果员工参与抽奖是受公司明确指派，或奖品是主办方明确赠予参会企业本身的「商务赠予」，那么该奖品可能构成公司财产。但在本次事件中，根据描述，抽奖活动面向的是「现场观众个人」，中奖具有偶然性。员工在工作间隙自愿参与，通常被视为个人行为，而非直接的职务行为。

