大同云冈石窟大佛冻到「流鼻涕」 景区：会视需要处理渗水

山西大同云冈石窟有大佛出现「流鼻涕」奇景。景区工作人员解释，当地早前雨水较多，相关石窟顶部有渗水，而近日气温最低降至-10℃，导致佛像出现冰凌。据了解，云冈石窟已建成七个方向的立体监测网络。

气温低至-10度

据极目新闻报道，有网民19日发帖，显示云冈石窟第18窟的佛像眉骨和鼻子处，悬挂著长长的冰凌，半边脸部和脖子部位还有水渍。该网友还表示，今年夏天以来，该石窟大佛就有水渍出现，疑似顶部渗水。

山西云冈石窟顶部渗水，令大佛出现像「流鼻涕」的冰凌现象。

报道指，今年10月也有网民在雨天拍到第18窟的佛像面部和脖子有水渍。

据天气预报，近日大同气温较低，其中19日最低气温摄氏-10度、20日最低气温摄氏-9度，未来一周最低气温均在0度以下。

云冈石窟景区一名工作人员指出，大同前段时间雨水较多，山体顶部有渗水，文物保护部门如果觉得有必要会进行处理。

据《瞭望》周刊报道，目前云冈石窟的保护工作已由抢救性保护，逐步向预防性保护、研究性保护转型，但风化、渗水等老问题还在，现在基本搞清楚了病害原因，正在做治理研究。

为加强监测历史文化遗产，目前，云冈石窟已建成涵盖石窟本体、洞窟微环境等七个方向的立体监测网络。