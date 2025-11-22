Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大同云冈石窟大佛冻到「流鼻涕」 景区：会视需要处理渗水

奇闻趣事
更新时间：10:45 2025-11-22 HKT
发布时间：10:45 2025-11-22 HKT

山西大同云冈石窟有大佛出现「流鼻涕」奇景。景区工作人员解释，当地早前雨水较多，相关石窟顶部有渗水，而近日气温最低降至-10℃，导致佛像出现冰凌。据了解，云冈石窟已建成七个方向的立体监测网络。

气温低至-10度

据极目新闻报道，有网民19日发帖，显示云冈石窟第18窟的佛像眉骨和鼻子处，悬挂著长长的冰凌，半边脸部和脖子部位还有水渍。该网友还表示，今年夏天以来，该石窟大佛就有水渍出现，疑似顶部渗水。

山西云冈石窟顶部渗水，令大佛出现像「流鼻涕」的冰凌现象。
山西云冈石窟顶部渗水，令大佛出现像「流鼻涕」的冰凌现象。

报道指，今年10月也有网民在雨天拍到第18窟的佛像面部和脖子有水渍。

据天气预报，近日大同气温较低，其中19日最低气温摄氏-10度、20日最低气温摄氏-9度，未来一周最低气温均在0度以下。

云冈石窟景区一名工作人员指出，大同前段时间雨水较多，山体顶部有渗水，文物保护部门如果觉得有必要会进行处理。

据《瞭望》周刊报道，目前云冈石窟的保护工作已由抢救性保护，逐步向预防性保护、研究性保护转型，但风化、渗水等老问题还在，现在基本搞清楚了病害原因，正在做治理研究。

为加强监测历史文化遗产，目前，云冈石窟已建成涵盖石窟本体、洞窟微环境等七个方向的立体监测网络。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前