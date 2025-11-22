奇闻秘史︱民国穷人才食大闸蟹？ 真相：一只蟹可换2.5公斤大米

每当吃大闸蟹的季节临近，一张老照片都会受到网友热议：一个男孩在路边的摊档吃蟹，破旧的木桌堆满大闸蟹，同桌另一人衣袖破洞上有一大块补丁，图片配文「1945年的上海贫困家庭，只能靠吃阳澄湖大闸蟹过日子」。不少网友表示羡慕，笑称「希望回到那个年代」。

四十年代「吃蟹」照出处

旧社会的低下阶层真的靠吃大闸蟹「充饥」吗？根据史料记载，这种情况存在的可能性不高。

先从这张照片的背景研究：这张老照片不是合成的，而是美国摄影师沃特‧阿鲁法特（Walter Arrufat）的作品。二战期间他在美国海军服役，并在1945年10月12日至1946年2月5日在上海生活。当时25岁的他用相机记录上海人的日常，一共拍下96张生动的黑白照片，随后整理成影集《上海1945》。

这张吃蟹的照片便是其中之一，当初他对照片的描述只有「Eating Crab（吃蟹）」两个词语，并没有对男孩的背景多做描述，现在看见的配文很大机会是现代网友加上去的。

网传的照片。好蟹汇

照片原图。虎嗅@识味Foodledge

阳澄湖大闸蟹古今都是贵价货

从文学作品《红楼梦》中，大闸蟹曾在大户人家的餐桌上出现过。史湘云在「藕香榭」大摆螃蟹宴，可见吃蟹对他们而言也是一件乐事，场景也呈现出大家欢聚一堂的热闹气氛。而宴后刘姥姥算了算账，大家一共吃掉三四十公斤大闸蟹，花费四两银子；加上其他酒菜一共二十几两银子，令她不禁惊叹：「这一顿的钱够我们庄稼人过一年了」。

有网友提出，自从蕃薯叶被传有「抗癌奇效」之后，它从曾经的牲畜饲料摇身一变成为身价每公斤60元（人民币，下同）的「补品」，那么大闸蟹有机会也曾经经历过这样一番「身价暴涨」吗？

上海市水产行业协会秘书长范守霖认为机会也不大，自宋朝开始，大闸蟹就是一种广受欢迎的季节性产品。宋朝的高似孙曾写《蟹略》一书，详细地记载不同种类的蟹及他们各自的特征。例如，古人以产地把蟹分成吴蟹、楚蟹、越蟹、淮蟹等；以水域把蟹分成江蟹、湖蟹、溪蟹、泖蟹等。其中一句描述也甚是有趣：「姑苏娄县即昆山也，有郁吴塘蟹，特肥大。」娄县蟹被推断为现今的昆山阳澄湖大闸蟹，原来古人和今人的口味也有相似之处。

而在民国时期，1918年11月2日的《申报》提及某富人以阳澄湖大闸蟹宴请宾客，显示当时大闸蟹也确实是「上得了厅堂」的佳肴。而当年的阳澄湖大闸蟹没有人工养殖技术，在产量不高的情况下，低下阶层「只吃得起大闸蟹」的谣言也自然不攻自破。

《申报》也曾刊登不少有关大闸蟹的图文，不仅有酒家吸引顾客的广告，还有将大闸蟹从上海送到香港的相关新闻。

1只大闸蟹约等于2.5公斤大米

既然确定了阳澄湖大闸蟹不是低下阶层的日常能够负担的，那么图片中男孩吃的会不会是其他产地的大闸蟹？对比蟹价跟大米的价格，基本上也不太可能。

1939年的《申报》记载，每公斤大米0.25元，而每公斤蟹1.4元，一只大约200克的大闸蟹价格等于1.12公斤大米；而到了1946年，每公斤大米750元，而10000元可以买六只蟹，换算下来一只大闸蟹价格等于2.5公斤大米，而这个价格并非阳澄湖的价钱，只是其他产地的大闸蟹。

1985年一篇由赵超构（笔名林放）写的杂文也生动地记载大闸蟹价格高昂，一位年轻的工人为了招待第一次到家中吃饭的女朋友，不情不愿地掏出50元买了两只大闸蟹，大概是他一个月的工资。

关于青年工人买大闸蟹的故事。虎嗅@识味Foodledge

由此推断，网友们即使回到过去也很大机会发现阳澄湖大闸蟹一直价格高昂，问「今天吃大闸蟹吗？」，路过的匆匆行人可能回答「吃大闸蟹？这两个月不吃饭了吗？」，然后转身走进旁边的大米杂粮店。