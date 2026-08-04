Pokémon︱台北「小羊卡牌社」老细疑「走佬」 网传卷款7200万离境

近年全球掀起Pokémon（宝可梦）卡牌收藏热潮，部分稀有款式的转售价格更动辄高达百万元。然而，台湾台北市万华区一间于今年一月才开设实体店的知名卡牌店「小羊卡牌社」，近日却惊传无预警倒闭。店舖负责人疑卷款高达3亿元新台币（约合7200万港元）潜逃，网上更流传其携带行李箱现身机场的画面，引发大批苦主恐慌。

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目前，受害玩家已自发组成自救会，群组人数突破四千五百人。台北警方自昨日（3日）起陆续接获大批民众报案，其中一名损失惨重的玩家表示，早前预购了五十多张宝可梦卡牌，先后汇款逾60万元新台币（约14.5万港元），最终却一张卡片也未能取得。

宝可梦（Pokémon）卡牌近年掀起全球炒风，身价暴涨。

Pokémon宝可梦集换式卡牌在全球掀起收藏及投资热潮。资料图片

有亚洲数字资产企业推出全球首只宝可梦藏卡代币化基金。

不少限量版宝可梦卡有价有市。法新社

有人付款逾14万一无所获

据了解，「小羊卡牌社」的业务主要包括日版宝可梦PTCG代购、代送美日专业机构进行卡牌鉴定，以及卡牌寄卖等服务。由于该店设有实体门市，加上在社交平台上经营有道，成功博取了许多玩家的信任，吸引他们投入巨额资金预购商品或将珍贵卡牌交予店方寄卖。

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然而，该店的Line官方帐号于周一（3日）突然消失，其Facebook及Instagram专页亦遭全数删除。大批未能取回卡牌及退款的玩家惊觉受骗，随即成立自救会。台北市法务局其后派出消保官前往涉事店舖视察，惟发现店面已大门深锁。当局初步怀疑，郑姓负责人已于7月30日卷款潜逃出境。

苦主组社群自救

随著事件持续发酵，网上更流出疑似负责人推著行李箱准备离境的照片，进一步激发受害玩家的强烈不满。不少网民指出，店内仍存放著大量玩家寄卖、单张价值数十万元新台币的稀有卡片，以及大批未交付的预购货品，强烈质疑涉事业者早有预谋，甚至策划了长达半年的卷款潜逃计划。目前全套圈套。目前警方已正式介入调查。