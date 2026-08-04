Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Pokémon︱台北「小羊卡牌社」老细疑「走佬」 网传卷款7200万离境

两岸热话
更新时间：19:25 2026-08-04 HKT
发布时间：19:25 2026-08-04 HKT

近年全球掀起Pokémon（宝可梦）卡牌收藏热潮，部分稀有款式的转售价格更动辄高达百万元。然而，台湾台北市万华区一间于今年一月才开设实体店的知名卡牌店「小羊卡牌社」，近日却惊传无预警倒闭。店舖负责人疑卷款高达3亿元新台币（约合7200万港元）潜逃，网上更流传其携带行李箱现身机场的画面，引发大批苦主恐慌。

相关新闻：瑞士20岁女拥6万张Pokémon卡总值逾5亿港元 破世界纪录

目前，受害玩家已自发组成自救会，群组人数突破四千五百人。台北警方自昨日（3日）起陆续接获大批民众报案，其中一名损失惨重的玩家表示，早前预购了五十多张宝可梦卡牌，先后汇款逾60万元新台币（约14.5万港元），最终却一张卡片也未能取得。

宝可梦（Pokémon）卡牌近年掀起全球炒风，身价暴涨。
宝可梦（Pokémon）卡牌近年掀起全球炒风，身价暴涨。
Pokémon宝可梦集换式卡牌在全球掀起收藏及投资热潮。资料图片
Pokémon宝可梦集换式卡牌在全球掀起收藏及投资热潮。资料图片
有亚洲数字资产企业推出全球首只宝可梦藏卡代币化基金。
有亚洲数字资产企业推出全球首只宝可梦藏卡代币化基金。
不少限量版宝可梦卡有价有市。法新社
不少限量版宝可梦卡有价有市。法新社

有人付款逾14万一无所获

据了解，「小羊卡牌社」的业务主要包括日版宝可梦PTCG代购、代送美日专业机构进行卡牌鉴定，以及卡牌寄卖等服务。由于该店设有实体门市，加上在社交平台上经营有道，成功博取了许多玩家的信任，吸引他们投入巨额资金预购商品或将珍贵卡牌交予店方寄卖。

相关新闻：Pokémon｜「喷火龙」造型粟米条近69万天价成交 获健力士世界纪录认证

然而，该店的Line官方帐号于周一（3日）突然消失，其Facebook及Instagram专页亦遭全数删除。大批未能取回卡牌及退款的玩家惊觉受骗，随即成立自救会。台北市法务局其后派出消保官前往涉事店舖视察，惟发现店面已大门深锁。当局初步怀疑，郑姓负责人已于7月30日卷款潜逃出境。

苦主组社群自救

随著事件持续发酵，网上更流出疑似负责人推著行李箱准备离境的照片，进一步激发受害玩家的强烈不满。不少网民指出，店内仍存放著大量玩家寄卖、单张价值数十万元新台币的稀有卡片，以及大批未交付的预购货品，强烈质疑涉事业者早有预谋，甚至策划了长达半年的卷款潜逃计划。目前全套圈套。目前警方已正式介入调查。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
7小时前
唐诗咏爆喊忆母呕血突离世  自责诉心声惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影响巨大导致离巢？
唐诗咏爆喊忆母呕血突离世  自责诉心声惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影响巨大导致离巢？
影视圈
6小时前
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
时事热话
9小时前
百佳超市88折强势回归！连续两日买满$100即享 全单无上限折扣优惠
百佳超市88折强势回归！连续两日买满$100即享 全单无上限折扣优惠
饮食
8小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
黄文标转做仓务食茶记 《寻秦记》古天乐二弟回归平淡 患柏金逊症单身寡佬听天由命
黄文标转做仓务食茶记 《寻秦记》古天乐二弟回归平淡 患柏金逊症单身寡佬听天由命
影视圈
5小时前
台风白海豚最新航班资讯。
台风白海豚︱游日注意！香港快运取消8.6至8.8至少10班机 明加开特别航班往返冲绳
社会
4小时前
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
饮食
8小时前
王菲20岁细女李嫣近照流出 经历4次手术已除兔唇痕迹 脱胎换骨颜值升级
00:44
王菲20岁细女李嫣近照流出 经历4次手术已除兔唇痕迹 脱胎换骨颜值升级
影视圈
4小时前
谢霆锋大仔Lucas谢振轩19岁生日 揽实张柏芝尽展孝心 妈妈公开儿子童年告白甜入心
谢霆锋大仔Lucas谢振轩19岁生日 揽实张柏芝尽展孝心 妈妈公开儿子童年告白甜入心
影视圈
2026-08-03 20:00 HKT