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台湾IKEA︱黑衣男女不雅试床成热话 双方互嘴互摸「禁区」漫游

两岸热话
更新时间：16:45 2026-07-26 HKT
发布时间：16:45 2026-07-26 HKT

瑞典连锁家居店宜家（IKEA），陈列的家具任试任躺，但台湾日前有年青男女，却在宜家内旁若无人躺在床上亲热，二人过火的手口互动，引起网民强烈批评，指二人在公共区域做出恶心不雅的行为。

斥视公众区域如时钟酒店

台湾有网民日前在社交平台上传影片，显示在当地某IKEA门店，有一对穿黑色衣服的男女，躺在床上，不理其他消费者在场，做出各种不雅的亲热动作。

发帖的网民指，当日与孩子经过该间IKEA的床品展区时，孩子突然投诉，指有一对黑衣年轻男女，睡在床上「亲亲摸摸」，感觉「好恶心」。

拍片的网民观察二人一段时间，发现他们完全无视在公众区域亲热，不断有大人及小孩经过，「完全活在自己的世界」，批评「在公众场合能不能稍微控制好彼此，要恩爱回家去、上车去或是去开房间！拜托！」。

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据不同目击者上传的影片及照片可见，该对做出不雅行为的男女，舒适的躺在大床上，不断卿卿我我，女的不时亲亲男友，又用手爱抚对方身体，男的亦会用手在女友身上漫游，甚至把手放入正玩手机的女生的下体之间有动作。

网民纷纷留言指责二人过火的行为，「这就是台湾人的教养」、「IKEA不是时钟酒店！」、「真的很需要重新定义『礼仪』跟『界限』」、「这行为很不应该出现在公众场合，常有小孩同行」。

 

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