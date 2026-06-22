端午节︱台湾龙舟队名玩谐音「对对对对对对队」 网民：整蛊主播

端午节，全球多地也举行龙舟竞赛，台湾彰化鹿港福鹿溪，今年的龙舟赛，却因为参加者不约而同不止斗体力斗速度，还创意大爆发，将队名改得天花乱坠，大玩谐音梗，「对对对对对对队」、「老婆说的都队」、「痴心绝队」、「沅林划蛋肥肉舟」等等，笑爆全网，有网民指，这些创意队名，完全是恶搞负责介绍的主播。

「老婆说的都队」惹共鸣

台湾彰化县政府在鹿港福鹿溪举办的国际龙舟锦标赛，今年有破纪录的全球173支队伍参加。



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赛事在网络的焦点，并非仅仅观看龙舟赛艇在水道上拼个你死我活冲向终点，反而是参赛队伍的幽默创意。

「对对对对对对队」、「老婆说的都队」、「痴心绝队」、「超过我就是你不队」，将「对」字的谐音发挥到极限，让观众看到便发出会心微笑。

还有就是把「舟」字的谐音「粥」做文章，「滑蛋瘦肉舟」「皮蛋瘦肉舟」、「舟末不加班」、「沅林划蛋肥肉舟」、「妈厝紫普葡瘦肉粥」、「滑蛋兽肉舟」。

还有「龙宗鹤」这个要用台语念出才知是「拢总号」的意思，以及台湾流行的注音「龙ㄉㄧㄡˇ隔壁船」 ，被台湾网民赞是「一看就超有声音」。

疫情后队名恶搞化

这些恶搞队名，令负责旁述赛程的主播人员，个个如读急口令般，听得观众个个笑到喷饭，不少网民便指，改这些队名就是存心为难主播人员。

针对这波队名谐音热潮，彰化县龙舟会执行秘书黄辉铭受访时表示，主办单位对于各队命名皆予以尊重，仅在遇有队名重复时才会协调更名。他指出，早期队伍多以学校或公司行号命名，但疫情过后，谐音梗队名如雨后春笋般涌现，推测是年轻世代崛起，加上疫情期间民众需要解闷，让这种结合语言巧思与幽默感的「谐音文化」已成为台湾人的生活日常。

社交平台Threads帖文「快被龙舟队名笑死 」，分享大量赛事中的搞怪龙舟队名，吸引大量网民加入讨论和分享，帖至今已逾13万人点赞，成为热门话题。